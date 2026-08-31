31 de agosto de 2026 Inicio
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Así vivió Messi el último partido con la Selección argentina

El rosarino derramó sus últimas lágrimas con la celeste y blanca en un cierre inolvidable repleto de emoción y entrega absoluta.

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Lio

Lio, destruido tras prder la final con España.

El estallido de llanto del capitán de la Seleccióna rgentina, Lionel Messi, en el campo de juego tras la histórica final del Mundial 2026 ante España reflejó la enorme carga emotiva de un capítulo que llegaba a su fin y que este lunes se materializó en una carta de despedida. Inmóvil a un costado del terreno con las manos atrás y la medalla al cuello, el astro rosarino no pudo contener las lágrimas mientras todo el estadio coreaba su nombre al unísono.

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A sus 39 años, el astro rosarino disputó un encuentro desgarrador y de entrega absoluta en el que compitió con el corazón hasta el último minuto de juego. Las cámaras captaron la crudeza de una despedida silenciosa entre abrazos con sus compañeros e históricos rivales en la cancha.

La imagen del capitán consumido por la emoción conmovió al mundo del fútbol, marcando el fin de un ciclo glorioso con la celeste y blanca. Las lágrimas no fueron solo por el desenlace del juego, sino por la consciencia plena de que vestía esa camiseta por última vez.

En la arenga posterior, el entrenador Lionel Scaloni reafirmó el enorme valor del esfuerzo realizado por todo el plantel al declarar directamente ante la prensa: "Dimos todo. Si dejan todo como lo dejaron hoy, el equipo es un gran ejemplo para la gente y para nuestro país".

El testimonio implícito de sus propios compañeros y el abrazo colectivo en el césped terminaron por sellar el homenaje en vivo para la figura más grande de la historia del seleccionado. El país entero contuvo la respiración ante una postal imborrable que anticipaba el desenlace de su carrera internacional.

En aquel encuentro, Argentina no pudo sobrepasar a la selección de España, rival que la superó desde lo futbolístico y que le ganó 1 a 0 en el tiempo extra con gol de Ferrán Torres.

La carta de Messi para anunciar su retiro de la Selección

Este lunes, el astro sorprendió al publicar una carta en redes sociales donde confirmó su decisión definitiva de no volver a vestir la celeste y blanca. En el mensaje directo a los hinchas confesó de entrada el dolor que atraviesa: "Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento".

El rosarino profundizó sobre los motivos de su salida argumentando un desgaste físico y deportivo total tras dos décadas de máxima exigencia. En una reveladora cita textual de la misiva, explicó: "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

Asimismo, destinó emotivas palabras de agradecimiento a los aficionados por el acompañamiento incondicional brindado desde las tribunas a lo largo de 20 años de carrera. Al respecto, el diez expresó con nostalgia: "Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro".

En otro tramo de la carta manuscrita, aclaró que la resolución la tenía tomada desde semanas atrás y terminó de reafirmarla por motivos personales recientes. De manera explícita detalló al pie: "Estas palabras las escribí el 21 de julio... Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".

El histórico capitán se despidió reafirmando su pertenencia nacional y asegurando que a partir de ahora apoyará como un hincha más desde la tribuna. Concluyó su comunicado con un enfático: "Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!".

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