Los emotivos mensajes de los compañeros de Lionel Messi en la Scaloneta tras el anuncio de su retiro de la Selección argentina

Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Alexis Mac Allister, Cuti Romero y otros integrantes de la Albiceleste le dedicaron emocionantes palabras en redes sociales luego de que el 10 confirmara este lunes su retiro del seleccionado nacional.

Los compañeros de Messi despidieron al capitán tras su anuncio de retiro de la Selección

La confirmación de Lionel Messi sobre su retiro de la Selección argentina generó una inmediata reacción entre sus compañeros, quienes utilizaron las redes sociales para agradecerle por su trayectoria, su liderazgo y todo lo que aportó al equipo nacional.

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Uno de los primeros en despedirlo fue Lautaro Martínez , quien publicó un breve pero contundente mensaje: “Eternamente gracias capitán” .

Rodrigo De Paul , uno de sus grandes socios dentro y fuera de la cancha, le dedicó unas sentidas palabras al rosarino. “Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección” , escribió.

Y agregó: “Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuantas sonrisas sacaste. Sos eterno!” .

Enzo Fernández también recordó cómo fue su relación con Messi desde antes de compartir cancha con él. “Leo, cuando aquella vez dijiste que te ibas de la Selección me puse muy triste. Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos. Parece una boludez, pero lo hacía de verdad: pensaba cuántos años te podían quedar, cuántos me faltaban para llegar a Primera y soñaba con que, aunque fuera una vez, pudiéramos coincidir con la camiseta de Argentina. Por suerte volviste. Y la vida terminó siendo mucho más linda de lo que ese pibe podía imaginar”, expresó.

El mediocampista continuó con su relato y destacó que finalmente pudo cumplir aquel sueño. “No solo llegué a jugar con vos. Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos. Pero, sobre todo, siempre voy a agradecerte cómo fuiste conmigo desde que llegué. Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más”, señaló.

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Ángel Di María, otro de los referentes de la generación que consiguió la Copa América, la Finalissima y el Mundial, también se expresó sobre la decisión de Messi. “Vamos a estarte agradecido toda la vida por ser argentino, por haber llevado a la Argentina a lo más alto. Por haber elegido ser argentino cuando tranquilamente podías haber elegido otra cosa. Gracias capitán. Gracias por todo. El mejor de la historia”, publicó.

Alexis Mac Allister, por su parte, destacó todo lo que el capitán aportó tanto dentro como fuera del campo. “Gracias por todo lo que nos diste adentro y afuera de la cancha”, escribió.

Cristian “Cuti” Romero también le dedicó un mensaje al 10: “Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mí y nuestro país. Gracias por tanto capitán”.

Leandro Paredes acompañó su mensaje con una fotografía junto a Messi, ambos con la camiseta de la Selección argentina. La publicación estuvo acompañada por un “10”, un corazón celeste y la bandera argentina.

El mundo del fútbol también despidió a Messi

La Selección argentina fue una de las primeras en reaccionar al anuncio y publicó: “Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días”.

Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días pic.twitter.com/7VVV2doDZP — Selección Argentina (@Argentina) August 31, 2026

Newell's Old Boys, club en el que Messi se formó durante su infancia, se sumó con un escueto pero significativo “Gracias, Leo”. River Plate también le dedicó un mensaje al capitán argentino: “Gracias, Capitán”.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) compartió un video protagonizado por Messi y acompañó las imágenes con una frase: “¡Una historia muy grande!”.

Vélez Sarsfield también reconoció la trayectoria del futbolista argentino y publicó: “Nos dejaste un legado imborrable, imposible, inigualable. Gracias eternas Leo Messi”.

El anuncio del 10 provocó así una ola de mensajes de despedida de compañeros, clubes y organismos del fútbol, que reconocieron la trayectoria de Messi y su papel central en la historia reciente de la Selección argentina.