Los motivos que expuso Lionel Messi para retirarse de la Selección argentina

El astro explicó uno por uno las causas por las cuales dejará de jugar en la Albiceleste y que lo llevaron a poner fin a una etapa histórica de más de 20 años. "Les juro que siempre dejé todo", expresó.

El astro Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección argentina a los 39 años , luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026 y tras la reciente muerte de su padre, Jorge. El capitán comunicó la decisión a través de una extensa publicación en su cuenta de Instagram, en la que repasó sus 20 años con la camiseta albiceleste y aseguró que se marcha con “tranquilidad y orgullo”.

El increíble detalle de la lapicera que usó Messi para escribir su carta de despedida

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…” , comenzó Messi. Y agregó: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”.

El futbolista explicó que siempre dejó todo por la camiseta argentina, incluso durante los años más difíciles de su carrera con el seleccionado. “Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, sostuvo.

En tal sentido, expuso los motivos de su decisión: "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

El capitán también agradeció a los hinchas por el acompañamiento durante dos décadas y anticipó que continuará alentando al equipo desde afuera: “Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”.

La publicación también tuvo un espacio especial para su familia, sus entrenadores, compañeros y dirigentes. “Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”, expresó.

Messi contó además que había escrito originalmente el mensaje dos días después de la final del Mundial, pero que la muerte de su padre terminó de reafirmar una decisión que ya había tomado. “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, explicó.

El mensaje terminó con una frase que resume el vínculo que mantuvo durante toda su carrera con la camiseta albiceleste: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”

El mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras anunciar que se retira de la Selección argentina

Antonella Roccuzzo le dejó un mensaje a Lionel Messi, luego de que anuncie este lunes su retiro de la Selección argentina, en una noticia que generó conmoción en el mundo del fútbol. "Te amamos infinito", señaló la empresaria en el video que subió a Instagram con la canción de Soledad Pastorutti.

El rosarino compartió dos posteos: uno en donde publica la imagen con la carta escrita en puño y letra por el propio Messi donde detalla los motivos de su alejamiento de la Albiceleste, mientras que en el segundo dio a conocer un video donde repasa su paso por la Albiceleste.

"Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito", le escribió Roccuzzo en Instagram.