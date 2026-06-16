Con un golazo de Lionel Messi, Argentina vence 1 a 0 a Argelia

En el primer partido del grupo J, el defensor del título le gana al equipo africano en el estadio de Kansas City, en Estados Unidos. El capitán frotó la lámpara y desató la euforia de los hinchas de la Albiceleste.

La Selección argentina debuta en la Copa del Mundo 2026 . El partido, que tiene como animadora a la Albiceleste, corresponde al primer duelo del grupo J y se juega en el estadio de Kansas City, en Estados Unidos. Los otros integrantes del grupo, Austria y Jordania, se enfrentarán en el encuentro siguiente para cerrar la fecha 1.

La Selección arrancó con confianza y control de la pelota. A los 4', Lautaro Martínez metió una asistencia bárbara para Lionel Messi, que definió con clase ante la salida de Luca Zidane. Era el primero del partido, pero el línea levantó la bandera por un offside milimétrico del capitán.

A los 7', llegó el primer susto para la Selección. Farès Chaibi le ganó la espalda a Gonzalo Montiel y venció a Emiliano "Dibu" Martínez en el primer palo. El asistente dio el gol, pero el VAR intervino por una posición ilícita por la rodilla del argelino y lo anuló.

Pasado el cuarto de hora, Rodrigo De Paul habilitó a Lionel Messi, quien dominó con clase, condujo la jugada y sacó un tremendo zurdazo inapelable que terminó contra la red, con algo de responsabilidad del arquero. Golazo descomunal del genio para que la Selección se ponga 1-0 arriba en su debut mundialista.

El partido además tiene un condimento histórico, ya que Lionel Messi se convertirá en el primer futbolista en disputar seis ediciones de una Copa del Mundo. Guillermo "Memo" Ochoa, de México, que estuvo en el banco de suplentes en el debut por 2 a 0 ante Sudáfrica, también alcanzó el mismo récord.

El conjunto argentino llegó a este encuentro con buenos resultados, tras superar a Honduras e Islandia en los amistosos preparatorios para la Copa del Mundo. En tanto, los africanos también llegaron entonados con un sorpresivo triunfo frente a Países Bajos y otro ante Bolivia en sus duelos previos al arranque mundialista.

Cuándo juega Argentina contra Austria por el Mundial 2026

La Selección argentina volverá a jugar por el Mundial 2026 ante Austria el próximo lunes 22 de junio, con árbitros a definir, por la segunda fecha del Grupo J. Este próximo encuentro está programado para las 14 horas y será otro partido clave para las aspiraciones del conjunto campeón del mundo.

Después del cruce ante Austria, el calendario argentino en la fase de grupos continuará frente a Jordania, en el cierre de la primera etapa del certamen, el próximo 27 de junio a las 23 horas. La ubicación final en la tabla será importante para conocer el camino que tendrá la Selección argentina en los cruces eliminatorios del Mundial.