La reacción de Flor de la V al durísimo descargo de Diego Leuco por la falsa baja de La Peña de Morfi Tras la fake news sobre la continuidad del clásico de los domingos, la actriz fijó posición y dejó en claro su punto de vista. Agregar C5N en









La conductora salió a hablar luego de las criticas.

El mapa mediático volvió a temblar luego de que la versión sobre el supuesto final anticipado de La Peña de Morfi a fines de noviembre desatara un enfrentamiento entre figuras. La noticia lanzada en el programa de Florencia de la V provocó la furia de Diego Leuco, quien utilizó la pantalla de Antes Que Nadie en Luzu TV para hacer un descargo en defensa del equipo técnico del ciclo de Telefe.

Para fijar su postura respecto a la indignación de su colega, la actriz apeló a su propio recorrido profesional en Intrusos y recordó cómo reaccionó cuando le tocó vivir la incertidumbre de no enterarse por las vías correspondientes sobre el rumbo de un proyecto. “A mí lo que me molestó fue no enterarme por el canal”, admitió de entrada, aunque inmediatamente desestimó la reacción vertida por el hijo de Alfredo Leuco al sostener que en la industria del espectáculo las desvinculaciones laborales son habituales y que no consideraba haber incurrido en una falta ética: “No siento que hayamos hecho nada malo. Me sorprendió este descargo”, retrucó la conductora.

Por su parte, el periodista Damián Rojo, responsable de haber lanzado la primicia en el programa de espectáculos, se sumó a la contienda aclarando que su intención jamás fue perjudicar a los trabajadores y que incluso intentó comunicarse con los conductores para manifestarles sus intenciones. Para ponerle condimento a la contienda verbal, el panelista parodió la payada hecha por el animador dominical y remató el asunto con una rima dedicada al descargo: “Si molesta la noticia, no maten al mensajero”.

Qué había dicho Diego Leuco contra Flor de la V En el ojo de la tormenta por los rumores sobre el hipotético levantamiento de La Peña de Morfi, el conductor aprovechó su espacio de streaming para repudiar lo que definió como un episodio de malicia mediática. Durante su intervención al aire, el periodista cuestionó con severidad el impacto dañino que provocan las informaciones erróneas referidas a la continuidad de un formato, remarcando la angustia infundada que se le genera a decenas de trabajadores por la viralización de datos falsos.

Sin rodeos ni eufemismos, el joven comunicador hizo un vehemente reclamo público dirigido de manera directa a la producción del ciclo de la diva. “Quiero pedir, en realidad exigir, un pedido de disculpas formal por parte del programa que conduce Flor de la V”, lanzó con tono tajante. Para dar dimensión a la gravedad del asunto, argumentó que su enojo se centraba en defender las fuentes de trabajo del equipo técnico: “Hay 50 familias enteras que viven y comen gracias a La Peña”, enfatizó para visibilizar a quienes están detrás de cámara.

El periodista salió al cruce tras las expresiones de la conductora. Con marcada indignación, el animador no dudó en marcar las asimetrías de la industria del entretenimiento para ponderar la labor cotidiana de los trabajadores invisibles que sostienen el programa de Telefe. En ese tramo, soltó su frase más feroz y cruda: “Lo que no aparece en cámara, lo que no tiene el glamour, lo que no tiene el privilegio, lo que no tiene el sueldo de un conductor es un grupo de personas que se rompen el orto para laburar”, remarcó sobre el esfuerzo de la producción. Hacia el cierre de su enfático descargo, el periodista intentó desvincular el conflicto laboral de su apreciación personal hacia la figura del programa rival para dejar una puerta abierta a la rectificación. “Apelo a la honestidad de Flor de la V”, manifestó tras calificarla como “una gran conductora”, renovando el pedido de disculpas públicas para sus compañeros. Sin embargo, lejos de calmar las aguas o conseguir el gesto esperado, sus palabras avivaron la mecha e iniciaron un durísimo contrapunto en vivo.