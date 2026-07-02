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La primera aparición de la China Suárez tras abandonar a Mauro Icardi: qué hizo y a dónde fue

Luego del escándalo con el delantero y sin aclarar los rumores de separación, la actriz se mostró dedicándose un tiempo para ella.

La China lejos de Icardi

La China lejos de Icardi

Redes Sociales

La China Suárez se animó a mostrarse por primera vez tras el escándalo de la supuesta separación que informó Yanina Latorre en SQP. Mientras los medios debaten, si la actriz está en una crisis con Mauro Icardi, ella volvió a retomar las actividades que tenía previstas para esta semana.

La puesta en escena de la modelo y el futbolista en Instagram.
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Según informó Latorre, Eugenia abandonó al futbolista y se instaló en su casa del country San Jorge, con sus mascotas y sus hijos. Lejos de quedarse en su casa triste por la separación, acompañó a sus niños a algunas actividades y de paso dedicó tiempo para ella en un centro de belleza

En las últimas horas subió a sus redes sociales que pasó por un centro dermatológico, donde se realizó un tratamiento para mejorar el aspecto de su piel, “es mi tratamiento de piel favorito”, escribió para sus seguidores. Sin duda la actriz, quiere pasar este momento en su lugar de confianza, donde se atiende hace años y tiene muchos amigos.

@sangrejaponesita

No se me grabó la segunda mitad del video

sonido original - Sangrejaponesita

Qué dijo Gustavo Méndez sobre la separación

Al ser consultado por un cronista de Intrusos sobre la crisis, el panelista de La Mañana con Moria aseguró que la pareja está distanciada “se pelearon como cualquier pareja”, aseguró.

En esta misma línea se refirió a Eka, acusada de ser el supuesto motivo de la separación, “esto está orquestado por la señora Wanda Nara, está más que claro lo de Eka y esto, justo cuando se está debatiendo el futuro de Mauro”, sostuvo sobre el presunto acercamiento entre la joven y el delantero.

Luego empezó a enumerar una serie de coincidencias que respaldan su teoría, “Wanda cambiaría un viaje de Miami a Milán, qué casualidad todo”. En este sentido se refirió al crecimiento en redes sociales que advirtió de Ojeda, "termina firmando con su agencia, de repente sumó 100 mil seguidores, recién la escuché a Marcela Tauro que va a ir a MasterChina, como le dice Mauro Icardi”, cuestionó.

Frente a todo esto, el periodista describió a la joven como: “Títere de Wanda”, y la trató de mentirosa y busca fama al notar cambios en sus declaraciones, "nada, cero, cartonera de fama y está bien que lo use, pegó un par de marcas y que facture y que suba seguidores me parece bárbaro”.

Luego agregó, "yo no le creo nada, está todo orquestado porque fue cambiando todo, primero que la habían agarrado de los pelos y si a mí me agarran hago una denuncia por agresión”.

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