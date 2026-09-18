La inesperada confesión de una famosa cantante argentina: "Casi me desgracio en el escenario"

En un programa de por streaming, la artista destapó un tensionante percance físico que amenazó con arruinar su show multitudinario.

La cantante Natalie Pérez sorprendió a sus seguidores tras revelar una desopilante e incómoda anécdota ocurrida arriba del escenario durante uno de sus espectáculos. La reconocida artista argentina no dudó en brindar detalles sin filtro sobre el insólito momento que le tocó atravesar en pleno show frente a todo su público.

La revelación tuvo lugar al aire de un programa de streaming donde la artista se desempeña recientemente como panelista. Allí, entre risas y complicidad con sus compañeros de equipo, se animó a repasar algunas de las situaciones más insólitas que le tocaron vivir en el marco de su carrera profesional.

Todo ocurrió mientras la artista llevaba adelante una exigente rutina de baile junto a su elenco de profesionales en el escenario. “El otro día casi me desgracio en el escenario. Estaba bailando en una coreografía, suelta, espectacular” , comenzó relatando la cantante en Olga al recordar el preciso instante en que la situación se volvió crítica.

En medio de los movimientos coordinados, una inesperada molestia física la tomó por sorpresa y encendió las alarmas en plena actuación. “Sentí una flatulencia de las peligrosa, la que no sabés si viene acompañada” , confesó sin tapujos la intérprete sobre el exabrupto digestivo que sufrió en vivo durante la función.

La situación cobró un tinte mucho más dramático debido a las exigencias del cuadro coreográfico, que requería un contacto físico directo con su equipo de trabajo. En ese instante decisivo, la cantante no podía detener la marcha de la música ni romper la postura artística frente a los cientos de espectadores presentes.

“Tenía a todos los bailarines agarrados de mi pierna”, describió sobre la compleja postura en la que se encontraba rodeada por sus compañeros. Con la mirada fija del público sobre la escena, la artista debió disimular la extrema incomodidad del momento para llevar la rutina hasta el final sin alterar la puesta.

Ante el temor constante de sufrir un percance mayor a la vista de todos, la mente de la cantante se concentró exclusivamente en salir airosa de la secuencia. “Dije: ‘Espero que no esté chorreando’. Por suerte no pasó nada”, remató entre risas al confirmar que el hecho afortunadamente no pasó de un gran susto en la pista.

La desopilante anécdota desató de inmediato las carcajadas de todos sus compañeros del programa de streaming, quienes celebraron la autenticidad de su relato. De esta manera, la polifacética artista dejó en claro que, aun en los momentos de mayor tensión sobre las tablas, la soltura y el buen humor son sus herramientas fundamentales.