Confirmado: este es el aumento que tendrá AUH de ANSES en octubre 2026 La prestación tendrá una actualización el mes que viene y los titulares podrán consultar cuánto recibirán por cada hijo y qué monto quedará retenido. Por Agregar C5N en









La AUH tendrá una actualización en octubre y ya se conocen los nuevos valores que recibirán los beneficiarios.

Cuánto cobrarán los titulares de la prestación en octubre

Cómo queda el monto mensual por cada hijo

Qué parte del dinero se paga y cuál queda retenida

Qué otras prestaciones se actualizan en octubre

Cómo presentar la Libreta AUH para acceder al monto retenido La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundiera el índice de inflación correspondiente a agosto. Este es el aumento que tendrá la AUH de ANSES en octubre de 2026.

Para acceder al dinero retenido, los titulares deben presentar la Libreta AUH a través de la plataforma Mi ANSES. El trámite se realiza de la siguiente manera:

Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción “Hijos”.

Ingresar en el apartado “Libreta AUH”.

Descargar e imprimir el formulario si es necesario completar información.

Llevar el documento a la escuela y al centro de salud para que sea completado.

Sacarle una fotografía a la libreta y cargarla desde Mi ANSES.

Esperar la confirmación de ANSES para finalizar el trámite. Una vez que el organismo apruebe la documentación, se podrá acceder al monto acumulado correspondiente al 20% retenido.

Cuánto cobrarán los titulares de AUH de ANSES en octubre 2026 La prestación tendrá un incremento del 1,7%, por lo que el monto total por hijo ascenderá a $156.649,53. La actualización también alcanzará a la Asignación por Embarazo (AUE) y a otras prestaciones que se ajustan mediante la fórmula de movilidad mensual establecida por el DNU 274/24.

Con el aumento confirmado por ANSES, los principales valores para octubre serán los siguientes:

Asignación Universal por Hijo: $156.649,53.

AUH por hijo con discapacidad: $510.154,95.

Asignación por Embarazo: $156.649,53. Como sucede todos los meses, el organismo previsional abonará el 80% del monto correspondiente, mientras que el 20% restante quedará retenido hasta que los titulares presenten la Libreta AUH. Este documento permite acreditar el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes alcanzados por la prestación.