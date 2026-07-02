La polémica denuncia que recibió a Mario Pergolini en pleno programa: "Nunca me lo dieron"

El conductor invitó a una reconocida modelo a su programa y le recordó un viejo reclamo, que tiene 23 años de antigüedad.

El conductor Mario Pergolini recibió una fuerte denuncia por parte de la modelo Paula Chaves luego de que ella le haya contado que fue ganadora de un premio en un antiguo programa que conducía él y le recordó que nunca le pagaron uno de los dos premios que ganó.

En Otro día perdido, la conductora de Olga habló sobre todo: maternidad, streaming, Pedro Alfonso y del mundo del espectáculo en general. Pero en un momento aprovechó para reclamar algo que se guardaba desde hace mucho tiempo.

“Me gané un auto”, contó Paula y comenzaron a bromear sobre ese momento. Pero algo que no se esperaba Pergolini era el siguiente comentario: “Y tenía un viaje a París que nunca me dieron. La caja vengadora soy yo”.

A lo que el conductor respondió completamente sorprendido: “Yo te di el auto. ¡Diego Guebel no te dio el viaje a París! ¡No lo puedo creer! ”. Paula contó que su primer auto lo tuvo gracias al programa Súper M20/03.

Rápido, Pergolini le hizo una propuesta : “Te vamos a dar el pasaje a París para que vayas” y Paula redobló la apuesta: “Quiero cuatro pasajes ahora”. Comenzó el juego y terminaron bromeando con una supuesta demanda. “Yo re estoy para juicio”, indicó Chaves y Mario cerró: “Y yo estoy para ganártelo”.

"Una caradura": Pergolini no tuvo piedad con Flor Peña por su reclamo millonario contra Luzu TV y Nico Occhiato

El conflicto mediático y legal entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato sumó un nuevo e inesperado capítulo que sacudió el mundo del entretenimiento. Luego de que el abogado Fernando Burlando ratificara públicamente que la actriz se encuentra en una posición jurídica firme para avanzar con una demanda civil tras el abrupto levantamiento de su ciclo en la grilla de Luzu TV, Mario Pergolini recogió el guante y se metió de lleno en la controversia con una postura sumamente crítica.

Fiel a su estilo directo y sin rodeos, el director de Vorterix utilizó los micrófonos de su habitual espacio radial para manifestar su total descontento ante la estrategia que planea ejecutar la conductora contra la productora de contenidos digitales. Sin filtros a la hora de evaluar el reclamo económico, el histórico animador apuntó con dureza contra la actitud de la artista y disparó de manera tajante ante su audiencia: “Ahora quiere hacer juicio la caradura, es tremendo”.

Lejos de matizar sus dichos, el empresario de medios redobló la apuesta y cuestionó la falta de autocrítica por parte de los protagonistas a la hora de afrontar los vaivenes comerciales de la industria del streaming en la Argentina. Con ironía y asombro por la escalada judicial que tomó el caso en los tribunales, sentenció con firmeza para cerrar su fuerte descargo: “¿En serio querés hacer juicio? ¿Por qué no te llamás a silencio? A veces se gana, a veces se pierde”.