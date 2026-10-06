La peor venganza: la decisión de la familia de Tini Stoessel tras no ser invitados al casamiento con Rodrigo De Paul La cantante celebrará su boda el 19 de diciembre y, al haber decidido no convocar a su madre, padre y hermano, ellos tienen preparado un duro revés: "No se quieren enterar de nada". Agregar C5N en









Tini recibió un duro revés por parte de su familia. Redes sociales

La cantante Tini Stoessel tiene confirmada su boda el 19 de diciembre con Rodrigo de Paul y no invitó a su familia, en medio del escándalo por su patrimonio. Ante la noticia de que Mariana Muzlera, Alejandro Stoessel ni Fran Stoessel fueron invitados, ellos decidieron vengarse con un viaje.

La interna familiar está más latente que nunca y, según detallaron en LAM, la oferta de Tini a su papá es del 5% del total del patrimonio auditado. Si bien, puede parecer menor, explicaron que la propuesta se traduce a millones de dólares y, según informes, se calcula que se habla de u$s70 millones y u$s80 millones.

ÁNGEL DE BRITO contó en #LAM detalles del CONFLICTO y el posible ACUERDO entre TINI STOESSEL y SU PAPÁ



El conflicto arranca cuando TINI le dice a SU PAPÁ que se va a casar con RODRIGO DE PAUL



El papá le sugiere hacer un PRENUPCIAL



DE BRITO asegura que DE PAUL… pic.twitter.com/66snJoZ7Wb — Pretty Little Chismes (@plchismes) October 6, 2026 En medio de negociaciones laborales, se confirmó que Tini no invitará a sus papás a la boda y ellos accionaron: “El 15 de diciembre se suben a un avión. Se van a Japón los tres, en familia, a olvidar todo este malentendido”.

Sin embargo, a pesar de que Ángel de Brito habló de prenupciales, Yanina Latorre dio a conocer en SQP que no habrá ningún tipo de documento firmado porque se trata de una boda simbólica, no de una boda legal.

Cancelaciones de shows: el drama que vive Tini Stoessel en medio de su pelea con sus padres La cantante Tini Stoessel atraviesa semanas especialmente complejas mientras lleva su música y el FUTTTURA World Tour fuera de la Argentina. En medio de las versiones sobre su conflicto familiar y profesional con su padre y también productor Alejandro Stoessel, este viernes surgieron nuevas dudas alrededor de algunos de sus próximos conciertos.