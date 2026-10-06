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La peor venganza: la decisión de la familia de Tini Stoessel tras no ser invitados al casamiento con Rodrigo De Paul

La cantante celebrará su boda el 19 de diciembre y, al haber decidido no convocar a su madre, padre y hermano, ellos tienen preparado un duro revés: "No se quieren enterar de nada".

Tini recibió un duro revés por parte de su familia.

Tini recibió un duro revés por parte de su familia.

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La cantante Tini Stoessel tiene confirmada su boda el 19 de diciembre con Rodrigo de Paul y no invitó a su familia, en medio del escándalo por su patrimonio. Ante la noticia de que Mariana Muzlera, Alejandro Stoessel ni Fran Stoessel fueron invitados, ellos decidieron vengarse con un viaje.

Tini, firme contra su padre.
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La interna familiar está más latente que nunca y, según detallaron en LAM, la oferta de Tini a su papá es del 5% del total del patrimonio auditado. Si bien, puede parecer menor, explicaron que la propuesta se traduce a millones de dólares y, según informes, se calcula que se habla de u$s70 millones y u$s80 millones.

En medio de negociaciones laborales, se confirmó que Tini no invitará a sus papás a la boda y ellos accionaron: “El 15 de diciembre se suben a un avión. Se van a Japón los tres, en familia, a olvidar todo este malentendido”.

Sin embargo, a pesar de que Ángel de Brito habló de prenupciales, Yanina Latorre dio a conocer en SQP que no habrá ningún tipo de documento firmado porque se trata de una boda simbólica, no de una boda legal.

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La cantante Tini Stoessel atraviesa semanas especialmente complejas mientras lleva su música y el FUTTTURA World Tour fuera de la Argentina. En medio de las versiones sobre su conflicto familiar y profesional con su padre y también productor Alejandro Stoessel, este viernes surgieron nuevas dudas alrededor de algunos de sus próximos conciertos.

El principal foco está puesto en Miami, Estados Unidos, donde Tini tiene programado un recital para el 18 de octubre en el Kaseya Center. De hecho, el periodista Gustavo Méndez aseguró en un programa de televisiòn de aire: “Hay mucha incertidumbre con lo que sucederá con el concierto de Estados Unidos del 18 de octubre” y sostuvo que parte del cuerpo de baile tendría dificultades relacionadas con sus visas laborales.

Según la versión del periodista en La Mañana con Moria, el inconveniente alcanzaría a seis de los 12 bailarines. Méndez señaló además que tampoco habría certezas sobre la documentación de otros integrantes del equipo, pese a que la presentación estadounidense lleva meses de preparación. Sin embargo, hay una precisión fundamental: el Kaseya Center mantiene oficialmente el concierto del 18 de octubre a las 20 y las entradas continúan a la venta.

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