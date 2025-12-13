La película navideña de Netflix con Lindsay Lohan que te mantendrá pegado al sillón Esta comedia romántica de la plataforma de streaming tiene enredos, malentendidos y mucho humor, pero también es una reflexión sobre las segundas oportunidades. + Seguir en







Diciembre es el momento perfecto del año para ver películas y series navideñas, y Netflix tiene una amplia variedad de producciones en su catálogo. Un clásico de esta época son las comedias románticas ambientadas en las Fiestas, como una historia con Lindsay Lohan que te va a mantener pegado al sillón.

Se trata de Nuestro secretito, una película de 2024 que protagoniza junto a Ian Harding. Tiene todos los componentes que nos encantan de este tipo de tramas: romance, enredos, malentendidos y triángulos amorosos, con el telón de fondo de la nieve, los regalos y las grandes celebraciones en familia.

Nuestro secretito plantea una pregunta que muchos nos hemos hecho alguna vez: ¿qué pasaría si le diéramos una segunda oportunidad a esa persona? ¿Realmente queda algo por vivir juntos, o solo estamos idealizando el pasado y es mejor seguir adelante? Esta historia lo responde con mucho humor y ternura.

nuestro secretito netflix.jpg Netflix: sinopsis de Nuestro secretito Avery va a pasar Navidad con la familia de su novio, Cameron, por primera vez, y quiere que todo salga perfecto. Su nueva suegra, Erica, parece no aprobarla, y se encuentra con un hogar lleno de parientes y tradiciones. Pero lo peor es que la hermana de Cameron, Cassie, también trae a su novio… Que resulta ser Logan, el ex cuya propuesta de casamiento Avery rechazó hace 10 años. Ambos deciden fingir que no se conocen para no causar problemas, pero la convivencia forzada los obligará a enfrentarse con lo que alguna vez sintieron uno por el otro.

Tráiler de Nuestro secretito Embed - Nuestro Secretito | Tráiler Oficial | Netflix Reparto de Nuestro secretito Lindsay Lohan como Avery Becker.

Ian Harding como Logan.

Kristin Chenoweth como Erica Morgan.

Jon Rudnitsky como Cameron Morgan.

Katie Baker como Cassie Morgan.

Jake Brennan como Callum Morgan.

Dan Bucatinsky como Leonard Morgan.

Tim Meadows como Stan.

Judy Reyes como Margaret.

Ash Santos como Sophie.

Henry Czerny como Mitchell.

Bobbie Eakes como Cheryl.