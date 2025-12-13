IR A
IR A

La película navideña de Netflix con Lindsay Lohan que te mantendrá pegado al sillón

Esta comedia romántica de la plataforma de streaming tiene enredos, malentendidos y mucho humor, pero también es una reflexión sobre las segundas oportunidades.

Esta película con Lindsay Lohan es un éxito en Netflix.

Esta película con Lindsay Lohan es un éxito en Netflix.

Netflix

Diciembre es el momento perfecto del año para ver películas y series navideñas, y Netflix tiene una amplia variedad de producciones en su catálogo. Un clásico de esta época son las comedias románticas ambientadas en las Fiestas, como una historia con Lindsay Lohan que te va a mantener pegado al sillón.

Ahora, en la gran N roja, ya podés disfrutar de una serie sorpresa, se trata de NOS4A2, una producción televisiva de terror, suspenso e intriga, con un elenco de famosos artistas excepcionales.
Te puede interesar:

Cuál es la trama de NOS4A2, la serie fantasiosa que llegó a Netflix y es tendencia

Se trata de Nuestro secretito, una película de 2024 que protagoniza junto a Ian Harding. Tiene todos los componentes que nos encantan de este tipo de tramas: romance, enredos, malentendidos y triángulos amorosos, con el telón de fondo de la nieve, los regalos y las grandes celebraciones en familia.

Nuestro secretito plantea una pregunta que muchos nos hemos hecho alguna vez: ¿qué pasaría si le diéramos una segunda oportunidad a esa persona? ¿Realmente queda algo por vivir juntos, o solo estamos idealizando el pasado y es mejor seguir adelante? Esta historia lo responde con mucho humor y ternura.

nuestro secretito netflix.jpg

Netflix: sinopsis de Nuestro secretito

Avery va a pasar Navidad con la familia de su novio, Cameron, por primera vez, y quiere que todo salga perfecto. Su nueva suegra, Erica, parece no aprobarla, y se encuentra con un hogar lleno de parientes y tradiciones. Pero lo peor es que la hermana de Cameron, Cassie, también trae a su novio… Que resulta ser Logan, el ex cuya propuesta de casamiento Avery rechazó hace 10 años. Ambos deciden fingir que no se conocen para no causar problemas, pero la convivencia forzada los obligará a enfrentarse con lo que alguna vez sintieron uno por el otro.

Tráiler de Nuestro secretito

Embed - Nuestro Secretito | Tráiler Oficial | Netflix

Reparto de Nuestro secretito

  • Lindsay Lohan como Avery Becker.
  • Ian Harding como Logan.
  • Kristin Chenoweth como Erica Morgan.
  • Jon Rudnitsky como Cameron Morgan.
  • Katie Baker como Cassie Morgan.
  • Jake Brennan como Callum Morgan.
  • Dan Bucatinsky como Leonard Morgan.
  • Tim Meadows como Stan.
  • Judy Reyes como Margaret.
  • Ash Santos como Sophie.
  • Henry Czerny como Mitchell.
  • Bobbie Eakes como Cheryl.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El relato vuelve a tomar como referencia las aventuras literarias de Arsène Lupin.

Netflix reveló cuándo se estrenará la cuarta temporada de Lupin

Una nueva película navideña se puso en tendencia en Netflix con romance y un mensaje esperanzador
play

Una nueva película navideña se puso en tendencia en Netflix con romance y un mensaje esperanzador: de cuál se trata

Presenta una historia sobre el trauma infantil y la amistad donde los protagonistas del Club de los Perdedores deben enfrentar sus peores miedos.
play

Una secuela que no te deja dormir: esta película de una famosa novela de Stephen King llegó a Netflix y es tendencia

Si te gustan series como Marianne, Midnight Mass o The Haunting of Hill House, NOS4A2 puede convertirse en tu próxima obsesión.
play

Esta serie de fantasía y terror es de lo más visto en Netflix y está basada en un famoso comic: cuál es

Deseo de matar regresó de manera explosiva al catálogo de Netflix con Bruce Willis y generó un fenómeno que pocos anticiparon. Aunque se trata de una película estrenada en 2018.
play

De qué se trata Deseo de matar, la película de Bruce Willis que llegó a Netflix y se volvió furor

El estreno de El secreto de Santa en Netflix desató un particular efecto: los suscriptores comenzaron a debatir en redes por qué esta comedia romántica navideña se volvió tendencia tan rápido. 
play

Cuál es la trama de El secreto de Santa, la película que rápidamente crece en Netflix

últimas noticias

Se trata del Queso Cremón doble crema en su presentación de 500 gramos,

ANMAT y SENASA alertan por la presencia de bacterias en un reconocido queso cremoso

Hace 53 minutos
play

Primera jornada del Festival C5N en tu barrio: música en vivo, comida y solidaridad

Hace 1 hora
Los hinchas causaron destrozos en el estadio. 

Caos y destrozos en India por la estatua de Lionel Messi: detuvieron al organizador del evento

Hace 1 hora
La vida de Mary Magdalen giraba entornos a cambios físicos como tatuajes y cirugías. 

"Es agotador": quién era la influencer adicta a las cirugías que murió al caer de un balcón

Hace 1 hora
La figura del Barcelona ya tendría una nueva pareja.

Tras separarse de Nicki Nicole, Lamine Yamal presentó a su nueva novia: ¿quién es?

Hace 1 hora