El delantero empezó a dar a conocer los jugadores que estarán en el encuentro, que enfrentará a “Amigos de Tevez” versus “Resto del mundo” el 20 de diciembre.

Tevez confirmó que Paredes estará en su partido despedida al igual que el Kun Agüero, Palermo y Buffón.

Carlos Tevez continúa confirmando j ugadores que estarán presentes en su partido de despedida el próximo 20 de diciembre en La Bombonera. Después de haber asegurado que Lionel Messi estará presente , ahora dio a conocer que otro campeón del mundo jugará en dicho encuentro.

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A través de la cuenta oficial de Instagram, organizadora del evento, empezaron desde hace unos días dar a conocer todas las estrellas que integrarán los equipos de “Amigos de Tevez” vs. “Resto del mundo” y en esta oportunidad revelaron que Leandro Paredes jugará.

“ Confirmado . Campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, bicampeón de América en 2021 y 2024 e integrante del seleccionado argentino que alcanzó la final de la Copa Mundial 2026”, detallaron y agregaron: “Su historia tiene además un vínculo especial con Carlos Tevez: ambos comparten su identificación con Boca Juniors, el orgullo de haber vestido la camiseta de la Selección Argentina y una trayectoria marcada por el fútbol de primer nivel ”.

En la misma cuenta dieron a conocer el nombre del histórico arquero de la Selección italiano, Gianluigi Buffon , “considerado uno de los mejores arqueros de todos los tiempos, fue un símbolo de la Juventus”, estará para el último baile del Apache , como así también Martín Palermo y Sergio “El Kun” Agüero.

Días atrás, durante una entrevista con su excompañero y gran amigo Río Ferdinand, el nacido en Fuerte Apache se animó a empezar a revelar detalles de lo que se vivirá esa tarde noche que quedará en la memoria de su historia futbolística y del mundo del futbol internacional.

Entre ello, el multicampeón afirmó que tanto Lionel Messi como Juan Román Riquelme darán el presente, pero también hay otras grandes figuras internacional que llegarán a la Argentina para vivir ese gran momento.

Si bien se retiró en junio del 2022 a los 38 años, recién ahora pudo cerrar una despedida a lo grande. A inicios de octubre, se oficializó la despedida con el lema “Adiós Apache” y la inscripción “de alcanzapelotas a leyenda”, donde se espera contar con más de 60 figuras del mundo del fútbol, compañeros que el exjugador de la Selección argentina compartió vestuario tanto en Juventus, Manchester City, Manchester United, Corinthians y la Selección argentina.

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Además de ser un partido de fútbol, la despedida en La Bombonera contará con un show musical del que participarán La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno.

Además, en el evento que llevará el nombre “De alcanzapelotas a leyenda”, también darán el presente dos grandes deportistas fanáticos de Boca, como el tenista Juan Martín Del Potro y el piloto de la Fórmula 1, Franco Colapinto.