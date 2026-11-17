Suspensión de las PASO: el PRO acompañará el proyecto del Gobierno La Libertad Avanza intentará conseguir este martes el dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales y, finalmente, contará con el apoyo del partido amarillo. Por Agregar C5N en









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El PRO fijó públicamente su posición sobre la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y confirmó que acompañará tanto la aprobación de Ficha Limpia como la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Lo hizo a través de un comunicado publicado este martes en su cuenta oficial de X, en la previa de una reunión parlamentaria clave para el futuro de la iniciativa.

"En el marco de la discusión sobre la reforma electoral, desde el PRO reafirmamos una posición que venimos sosteniendo desde hace tiempo: es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia", expresó el partido en el comienzo de su publicación.

Además, confirmó que también respalda la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, que pasarían a ser designados por la Cámara de Diputados.

Sobre los demás puntos de la reforma, el PRO consideró positivo que se abra una discusión amplia para construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios.

En el marco de la discusión sobre la reforma electoral, desde el PRO reafirmamos una posición que venimos sosteniendo desde hace tiempo: es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia.



También acompañamos la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección… — PRO (@proargentina) November 17, 2026 El pronunciamiento se conoció horas antes de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, convocada para este martes a las 15, donde La Libertad Avanza intentará conseguir las firmas necesarias para emitir dictamen sobre el proyecto de reforma electoral.