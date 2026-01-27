Un exparticipante de Gran Hermano 2025 debutará en el cine con una película de terror Luego de su paso por el reality, cumplirá uno de sus sueños y actuará en la pantalla grande, como parte de un elenco con grandes figuras. + Seguir en







Uno de los participantes de GH 2025. Gran Hermano

De la pantalla chica a la grande, en un solo salto. Un exparticipante de Gran Hermano 2025 anunció que debutará en el cine en 2026, en un nuevo desafío vinculado con sus ganas de incursionar en la actuación después de su paso en el reality.

Se trata de Claudio "Papucho" Di Lorenzo, quien formará parte del elenco de la película de terror argentina El sello, dirigida por Rodrigo Marassi.

El filme, que se rodará durante el invierno en la localidad bonaerense de Florencio Varela, cuenta una historia ambientada en el apocalipsis. Contará con la actuación de figuras como Matías Alé, Pablo Rago, Diego Alonso, Larry De Clay y Rodrigo Pereyra, influencer conocido como "El Gordo que Fuma".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Sello La Película (@el_sello_la_pelicula_oficial) Di Lorenzo, de 42 años y oriundo de Flores, generó polémica al inicio de la edición de Gran Hermano en la que participó debido a sus convicciones terraplanistas. Tuvo la peculiaridad de haber dejado la casa tras 69 días para ser operado de apendicitis, para luego regresar y ser eliminado un mes después. Terminó en la 15° posición.

En marzo de 2025, antes de volver al programa, le contó a Infobae: "A mí me gusta mucho la actuación. Me gustaría que se me abra una puerta por ese lado. Es lo que me gustó desde chico. Con los videos pude mostrar un poquito mi faceta. Pero siempre quise ir por ese lado. Ojalá se me abra alguna propuesta por ahí".