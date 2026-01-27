IR A
IR A

Un exparticipante de Gran Hermano 2025 debutará en el cine con una película de terror

Luego de su paso por el reality, cumplirá uno de sus sueños y actuará en la pantalla grande, como parte de un elenco con grandes figuras.

Uno de los participantes de GH 2025.

Uno de los participantes de GH 2025.

Gran Hermano

De la pantalla chica a la grande, en un solo salto. Un exparticipante de Gran Hermano 2025 anunció que debutará en el cine en 2026, en un nuevo desafío vinculado con sus ganas de incursionar en la actuación después de su paso en el reality.

La influencer se mostró segura y decidida para influir a otras mujeres.
Te puede interesar:

"Que fluya": Daniela Celis paralizó Pinamar con una producción de fotos en la playa

Se trata de Claudio "Papucho" Di Lorenzo, quien formará parte del elenco de la película de terror argentina El sello, dirigida por Rodrigo Marassi.

El filme, que se rodará durante el invierno en la localidad bonaerense de Florencio Varela, cuenta una historia ambientada en el apocalipsis. Contará con la actuación de figuras como Matías Alé, Pablo Rago, Diego Alonso, Larry De Clay y Rodrigo Pereyra, influencer conocido como "El Gordo que Fuma".

Di Lorenzo, de 42 años y oriundo de Flores, generó polémica al inicio de la edición de Gran Hermano en la que participó debido a sus convicciones terraplanistas. Tuvo la peculiaridad de haber dejado la casa tras 69 días para ser operado de apendicitis, para luego regresar y ser eliminado un mes después. Terminó en la 15° posición.

En marzo de 2025, antes de volver al programa, le contó a Infobae: "A mí me gusta mucho la actuación. Me gustaría que se me abra una puerta por ese lado. Es lo que me gustó desde chico. Con los videos pude mostrar un poquito mi faceta. Pero siempre quise ir por ese lado. Ojalá se me abra alguna propuesta por ahí".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La pareja tiene diferencias irreconciliables aunque siguen juntos por sus hijas.

"A llorar a la iglesia": Thiago Medina respondió a una Daniela Celis desesperada

El perfume que eligió Nicolás permite ver una preferencia por aromas frescos y versátiles.

Este es el perfume favorito de Nicolás Grosman, ex Gran Hermano: cuánto sale

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

últimas noticias

Con madres, abuelas y familia no se juega. Te doy 24 horas, amenazó Adriano

La furia de Adriano a los delincuentes que estafaron a su madre: "Verás al diablo bajar a la tierra"

Hace 17 minutos
Uno de los participantes de GH 2025.

Un exparticipante de Gran Hermano 2025 debutará en el cine con una película de terror

Hace 22 minutos
La historia de Bethany Williams, la joven que fue al oftalmólogo y recibió un diagnóstico desgarrador

No podía ver bien y creyó que necesitaba lentes nuevos pero cuando fue al médico un diagnóstico lo cambió todo: qué tenía

Hace 50 minutos
La víctima fue identificada como Silvana Garibaldi oriunda de Pilar.

Quién es la mujer que murió de un golpe en la cabeza en Bariloche

Hace 56 minutos
Este bodegón porteño ofrece variedad de milanesa y tamaños. 

El bodegón de Buenos Aires donde vas a comer la mejor milanesa de tu vida

Hace 1 hora