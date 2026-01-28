La advertencia de La Tora Villar a Evangelina Anderson por Maxi de 18 Kilates: "Terapia"

La ex-Gran Hermano recordó su noviazgo con el músico y, si bien prefirió no opinar, lanzó una contundente respuesta, aunque también les envió un guiño: “Son dos bombones”.

En las últimas semanas comenzó a surgir el rumor de que Evangelina Anderson comenzó una relación con Maxi, cantante de 18 Kilates, y ahora la ex del músico, Lucila “La Tora” Villar fue consultada por este incipiente noviazgo .

La ex-Gran Hermano fue abordada por SQP (América) quienes quisieron saber qué opina sobre la nueva relación de su ex y, si bien prefirió no emitir ningún tipo de comentario profundo, le salió una que fue contundente.

“Lo vi, pero no tengo nada para opinar” , comenzó lanzando para evitar involucrarse en cuestiones personales que ya no le competen, pero cuando el cronista le insistió para darle “un consejo” sobre su experiencia personal a la modelo, a modo risueña La Tora señaló: “Ella tiene años de carrera; que me dé ella a mí cómo ser tan potra”.

Con respuestas cortas y precisas, la streamer se mostró amena e indicó que si realmente ambos estarían juntos “sería una bomba, explosiva”, ya que “son dos bombones”. El tono, sin ironía ni doble sentido, puso el foco en la belleza física de ambos, siempre con una sutil sonrisa "como hizo Pampita en lo de Susana Giménez", señaló entre risas.

Por último, ya con más seriedad, cuando le preguntaron si tenía algo bueno para decir de Maxi, respondió sin vueltas: “No, nada bueno. Malo, a terapia”. Dejando en claro que la relación de ambos no terminó de la mejor manera en los apenas 4 meses que estuvieron juntos.

Embed LA TORA HABLÓ DE LOS RUMORES DE ROMANCE ENTRE SU EX Y EVANGELINA ANDERSON



Trascendieron los detalles de cómo fue el primer encuentro entre Evangelina Anderson y Maxi de 18 Kilates

Cuando comenzó a circular el posible romance entre Evangelina Anderson con Maxi, el cantante de 18 Kitales, Martín Salwe dio detalles de cómo fue el primer encuentro entre ambos.

“Dicen que ella está saliendo con Maxi, de 18 Kilates. Hubo un encuentro en un lugar determinado, nocturno. ¿Te acordás del C-Baila Cumbia? Bueno... voy a ir para atrás. Había una especie de seguimiento entre los dos en las redes. Se veían las historias. En un momento ella dice ‘¡Ay, me encanta cómo canta! Quiero verlo en vivo’”, introdujo el panelista.

En esa línea explicó que la modelo pidió pasar al camarín, y allí hubo charlas y fotos. “Ella se rio mucho. Estaba muy compinche y quedó como loca”, aseguró el periodista. Por el momento, ninguno de los protagonistas se pronunció hasta el momento y cuando en MasterChef Celebrities le preguntan a Evangelina por su estado sentimental, siempre detalla que está “soltera y feliz”.