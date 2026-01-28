Evangelina Anderson hizo un duro descargo contra su exmarido, el exentrenador de River Martín Demichelis, donde lo dejó mal parado en su rol de padre y volvió a agitar los rumores de infidelidades: "Papá ausente y mentiroso".
La modelo hizo un video donde dejó en claro como la pareja llegó a romperse, tras 20 años de pareja, y en apariencias un núcleo familiar sano: "Soy la ex de un papá ausente, irresponsable y mentiroso", son las palabras hizo propias, a un año de la separación en diciembre de 2024.
Las imágenes que viralizó la mediática hacen alusión a la falsedad de deportista en cuanto a la relación amorosa y su propia familia: "Nadie ve las noches sin dormir... Nadie ve cómo abrazo a mi hijo cuando pregunta por su papá...", siga el tema.
"Duele que te pinten como la mala, cuando solo estás tratando de sobrevivir. De criar desde el amor, después de haber sido rota por alguien que hoy se lava las manos. Si tú también estás sanando mientras crías, quiero que sepas algo: no estás loca, estás cansada y herida", finaliza la versión que representa a Anderson.
