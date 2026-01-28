IR A
"Papá ausente y mentiroso": el video con que Evangelina Anderson destrozó a Martín Demichelis

La modelo habló en redes sociales a un año de la separación en medio de rumores de infidelidades y reclamos familiares.

La modelo enfrentó al entrenador y lo dejó mal parado públicamente.

Redes sociales

Evangelina Anderson hizo un duro descargo contra su exmarido, el exentrenador de River Martín Demichelis, donde lo dejó mal parado en su rol de padre y volvió a agitar los rumores de infidelidades: "Papá ausente y mentiroso".

La modelo hizo un video donde dejó en claro como la pareja llegó a romperse, tras 20 años de pareja, y en apariencias un núcleo familiar sano: "Soy la ex de un papá ausente, irresponsable y mentiroso", son las palabras hizo propias, a un año de la separación en diciembre de 2024.

Las imágenes que viralizó la mediática hacen alusión a la falsedad de deportista en cuanto a la relación amorosa y su propia familia: "Nadie ve las noches sin dormir... Nadie ve cómo abrazo a mi hijo cuando pregunta por su papá...", siga el tema.

"Duele que te pinten como la mala, cuando solo estás tratando de sobrevivir. De criar desde el amor, después de haber sido rota por alguien que hoy se lava las manos. Si tú también estás sanando mientras crías, quiero que sepas algo: no estás loca, estás cansada y herida", finaliza la versión que representa a Anderson.

Evangelina Anderson se operó y se quedó sin voz una semana

Evangelina Anderson fue operada y no podrá hablar por una semana: qué le pasó. La bailarina contó en su Instagram que se trató de una intervención programada de sus cuerdas vocales y llevó tranquilidad a sus seguidores. "Me va a cambiar la voz. Va a ser muy difícil, pero necesario", según explicó la participante de MasterChef Celebrity.

