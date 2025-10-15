La Oreja de Van Gogh confirmó la vuelta de Amaia Montero y la salida de uno de sus fundadores

La histórica banda española emitió un comunicado donde brindó detalles del regreso de la cantante y además comunicó la salida de Pablo Benegas, guitarrista del grupo pop.

La Oreja de Van Gogh brindó confirmó el regreso de Amaia Montero a la banda. La histórica cantante había dejado el conjunto de pop español hace 17 años y retorna tras varios reemplazos. "Comenzamos otra nueva etapa" , señalaron los integrantes de la banda en un comunicado donde además informaron la salida del guitarrista Pablo Benegas, uno de los fundadores.

Días atrás, la banda había dado algunas pistas en sus redes sociales: eliminaron el posteo donde informaban la separación de Leire Martínez, ex vocalista, y publicaron una foto en blanco con el mensaje: "Solo juntos tiene sentido".

Luego de varias especulaciones de los fans, La Oreja de Van Gogh confirmó la tan ansiada noticia en su sitio web: "Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo".

"La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también registrando todas las anteriores", señalaron en el escrito.

Para luego agregar que "pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable".

"Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor. De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino", concluye.