Se confirmó el tan esperado regreso: Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh

Martínez había evidenciado que no fue consensuada su salida de la banda: “El sentido común te indica que si no he firmado el comunicado de la banda es porque probablemente no estaba de acuerdo con él”. También dijo que en todos los años que estuvo en la banda, pasaron cosas feas.

Ante el posible regreso de Amaia, el cual está latente desde que salió, aseguró que “si ellos deciden que sea así, me parecerá bien. Son sus decisiones y yo ahí no pinto nada”.

En cuanto al regreso, solo se sabe que harán un disco y que comenzarán una gira con el regreso de Amaia, pero no se sabe a qué países ni cuáles son los próximos objetivos de la banda. Se espera que brinden un comunicado en las próximas horas con la noticia.

En cuanto a Leire, ya anunció que el 11 de abril sacará Mi nombre, su primera canción sin ser parte de la banda española. Este lanzamiento se anunció con una foto en la que refleja su imagen con un vidrio roto. Esta canción podría ser el inicio de su carrera musical solista, pero también una venganza por la decisión de la banda.