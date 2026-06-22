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La odisea que vivió Marcelo Tinelli en Estados Unidos mientras cubre el Mundial 2026

El reconocido conductor televisivo sufrió reiterados momentos complicados en su viaje por Norteamérica.

El famoso conductor vivió un momento difícil en Estados Unidos

El famoso conductor vivió un momento difícil en Estados Unidos

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Cada vez que juega la Selección argentina, la pasión de los hinchas desafía cualquier obstáculo, y las figuras del espectáculo no son la excepción. Entre ellos se encuentra Marcelo Tinelli, quien se trasladó a Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026, pero también para alentar al equipo junto a sus hijos Francisco y Lorenzo. Sin embargo, lo que estaba planificado como un viaje de rutina rumbo a Dallas terminó transformándose en una verdadera complicación logística que alteró todos sus planes.

El reconocido actor fue criticado por la diferencia de edades.
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Horas antes del pitazo inicial, el conductor televisivo dialogó con Infobae, medio para el cual realiza transmisiones vía streaming, y dio detalles del complejo panorama que debió sortear para arribar a destino. El dolor de cabeza comenzó en Miami, ciudad donde extravió un equipaje de enorme valor sentimental y material que le había obsequiado una de sus hijas. “En el apuro me dejé una maleta que me regaló mi hija, de la marca de la selección. Me dejé los documentos, tarjeta de crédito, dinero”, confesó el conductor.

El viaje hacia Dallas sumó nuevos e inesperados contratiempos que minaron el descanso de la familia. Según relató el propio Tinelli, las reprogramaciones de las aerolíneas fueron una constante y estiraron la travesía hasta altas horas de la madrugada. “Nos cancelaron el vuelo dos veces, suspendido, demorado, llegamos casi a las cinco de la mañana y dormimos una hora”, detalló sobre el cansancio acumulado antes de poder ingresar al estadio.

Las complicaciones que sufrió Tinelli para llegar al partido de Argentina

A pesar del notable cansancio acumulado por los imprevistos del viaje, Marcelo Tinelli dejó en claro que jamás consideró la posibilidad de perderse el encuentro de la Selección. Para el conductor, vivir estas experiencias junto a sus hijos Francisco y Lorenzo, a la espera de que se sumen Juana y Candela, tiene un valor que trasciende lo estrictamente deportivo.

"El fútbol siempre es familia, es una mesa", reflexionó al justificar el esfuerzo, definiendo al deporte como un ritual capaz de unir a distintas generaciones en una misma pasión.

La emoción de compartir el trayecto en familia es el motor que movilizó al animador a sortear cada obstáculo en territorio estadounidense. "Me emociona mucho desde el momento en que uno viaja con todos los familiares, que sea como un ritual, que arranca justamente en la familia", confesó conmovido. Ya instalado en las inmediaciones del imponente estadio en Dallas, bajo un intenso calor que rozaba los 33 grados, Marcelo se mostró maravillado por el marco festivo y la marea de compatriotas que copaban la zona: "Está lleno de argentinos".

Lejos de apagarse por las pocas horas de sueño, el entusiasmo de la figura televisiva se mantuvo intacto, manifestando su orgullo por el apoyo incondicional que la hinchada albiceleste despliega en cualquier rincón del planeta. "Es una sensación hermosa que uno siente como argentino", remarcó emocionado, para luego aportar una cuota de humor respecto a su lugar en las tribunas para este nuevo compromiso: "El otro día nos tocó la popular, hoy quiero una mejor ubicación".

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