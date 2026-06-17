Flor de la V opinó sobre el rol de Marcelo Tinelli en el mundial y no tuvo piedad: "Me da pena" La conductora opinó sobre el presente laboral del empresario y fue tajante. Además recordó los conflictos que tuvieron en el pasado. Agregar C5N en









Flor de la V opino sin piedad sobre el nuevo rol del conductor.

Florencia de la V durante una entrevista con Ángel de Brito habló sin tapujos y se refirió a Marcelo Tinelli, con quien mantuvo una tensa relación por mucho tiempo. Al opinar no se guardo nada.

Fue durante una entrevista en Bondi Live que aprovechó para hablar de su antiguo jefe, con quien estuvo enfrentado por varios años, si bien aseguró que ahora todo está bien, también opinó sobre cómo lo ve en los proyectos que está encabezando ahora y aseguró que le da “pena” verlo durante la cobertura del Mundial 2026.

“Con Tinelli estás odiada”, empezó diciéndole Ángel de Brito, “no, odiada no. Justa”, respondió Flor, tajante.

Después, se refirió al conductor y dio su opinión sobre su nuevo rol al frente de un streaming en el que sigue de cerca todo lo que ocurre en el Mundial 2026, “no, pero me dio pena verlo en el escritorio ese porque en el Mundial vos esperas panderetas, papelitos. No sé si en el Mundial o verlo a él como era, festivo, todo grandilocuente, el de Videomatch”, detalló.

FLOR DE LA V SIN TREGUA: “TINELLI ME DIO PENA”



Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12:00hs junto a@angeldebritook @marianabrey @labarbyok @laromiscalora pic.twitter.com/pV1ydh8hTW — Bondi (@bondi_liveok) June 16, 2026 Flor de la V se sinceró sobre los problemas que mantuvo con el conductor Minutos más tarde, recordó los problemas que tuvo con Marcelo en el pasado y aseguró que el momento más conflictivo de su vínculo estuvo relacionado con su paso por América y su salida de Intrusos, “para mí, lo más fuerte de todo fue lo de América, todo el tema de Intrusos', afirmó. Luego, sostuvo que Tinelli, quien en ese momento se desempeñaba como gerente de programación del canal, fue el responsable de su salida.