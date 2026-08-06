Inesperado: anunciaron el final de uno de los programas más exitosos de la Argentina El conductor de un emblemático ciclo reveló la fecha límite de su proyecto en la pantalla chica. Agregar C5N en









Un reconocido ciclo terminará el año que viene. Redes sociales

Un verdadero cimbronazo sacudió a la televisión nacional tras las revelaciones del conductor estrella de América TV. En el marco de su espacio en Bondi Live, Ángel de Brito confirmó la fecha límite para LAM, la insignia del periodismo de farándula de la señal. La noticia provocó una profunda sorpresa, dado que el ciclo se sostiene como un pilar fundamental de la grilla diaria y marca la agenda del espectáculo junto a Sálvese Quien Pueda (SQP).

El periodista fue claro al delimitar los tiempos de permanencia del ciclo al aire, marcando una etapa de cierre definitivo en el mediano plazo. "Estamos transitando el año 11, después uno más y vemos. Me gustaría probar otras cosas también. LAM es un bombazo, lo pasamos bien y es mi gran éxito... tampoco es que me voy a retirar de la televisión", sentenció el presentador al aire para argumentar las motivaciones detrás de su sorpresivo anuncio.

Redes sociales Por qué termina LAM Ante el revuelo generado en los medios, las cámaras de Desayuno Americano buscaron la palabra del periodista para profundizar sobre el rumbo del envío. Con total tranquilidad, la figura del canal minimizó el dramatismo del desenlace y remarcó que se trata de etapas naturales en la pantalla chica: "Son ciclos. Serán 12 años, estoy re contento con la productora y el canal pero bueno... tampoco dije que me iba a retirar de la televisión. Capaz hacer otra cosa", reafirmó.

De cara al horizonte posterior al cumplimiento de esa etapa proyectada para 2028, la figura estelar fue contundente respecto a la posibilidad de traspasar el liderazgo de la mesa periodística. "No dejaría a nadie en mi lugar. Creo que los programas son de los conductores, son pocos los que funcionan cuando se cambia al que lo conduce", concluyó el presentador, dejando en claro que el show terminará definitivamente cuando él decida dar un paso al costado.

El sorpresivo anuncio de Ángel de Brito sobre el final definitivo de LAM sacudió al mundo de la televisión argentina. El conductor reveló que planea cerrar el ciclo al finalizar su temporada número 12, una decisión que ya fue conversada y consensuada con las autoridades de América TV. Lejos de tratarse de una baja por bajo rating o conflictos internos, el final del programa se plantea como una despedida en pleno éxito de audiencia, lo que permitirá una transición ordenada y planificada para la grilla del canal.

Redes sociales La razón principal detrás de esta determinación radica en la necesidad del periodista de buscar nuevos horizontes profesionales y salir de su zona de confort tras más de una década liderando los debates del espectáculo. De Brito aclaró firmemente que esto no significa un retiro de los medios, sino el deseo de encarar formatos televisivos diferentes. Además, el conductor fue tajante al descartar la posibilidad de que el formato continúe con otra conducción, argumentando que los programas de este estilo pertenecen intrínsecamente a la identidad de sus creadores. Este histórico cierre de etapa coincidirá además con una fuerte reestructuración en el equipo, marcada por la salida definitiva de Yanina Latorre a finales de 2025 luego de diez años ininterrumpidos en el panel. Con la disolución de su dupla más emblemática y el cumplimiento de los 12 años consecutivos al aire, LAM se prepara para despedirse como uno de los grandes referentes del periodismo de espectáculos de la última era.