Murió un querido actor de la serie Twin Peaks: tenía 45 años

Murió Owain Rhys Davies actor reconocido por interpretar al Agente Wilson en el revival de Twin Peaks: The Return estrenada en 2017, y dirigida por el icónico David Lynch. La familia de Davies confirmó la triste noticia en redes sociales y no brindaron detalles sobre la causa del fallecimiento.
El domingo pasado, el hermano del actor Rhodri Davies compartió un extenso posteo en redes sociales: "Es con profunda tristeza que mi padre y yo compartimos la noticia de que mi hermano, Owain, ha fallecido".
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El comunicado continuó con con mensaje para sus fanáticos: "Esta noticia será un gran impacto para muchos. Si bien todavía hay preguntas sin respuesta sobre las circunstancias de su muerte, nuestra comprensión en esta etapa es que Owain falleció de manera repentina, natural y pacífica".
Sin embargo, la familia no brindó detalles sobre la causa de su fallecimiento. Además agradecieron aquellos que preguntaron y se preocuparon por Owen: "La avalancha de mensajes que hemos recibido en los últimos días ha sido profundamente conmovedora y un testimonio del impacto que tuvo en tantas vidas".
"Sabemos que esta pérdida la sentirán muchísimas personas, y nos reconforta saber lo mucho que lo querían”, cerró Rhodri. “Mientras tanto, les pedimos amablemente que respeten nuestra privacidad mientras asimilamos esta devastadora pérdida y nos apoyamos mutuamente en los días venideros”.
Además de participar en la serie Twin Peaks: The Return, el actor nacido el 20 de febrero de 1982 en Cardiff, Gales, también apareció en Netflix The OA , la película de 2016 Alicia a través del espejo y la película de 2019 Guía de un asesino en serie para la vida .