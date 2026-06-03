Murió un querido actor de la serie Twin Peaks: tenía 45 años La noticia de su fallecimiento sorprendió a sus fanáticos y seguidores. El artista participó de varias producciones a lo largo de su carrera. Su familia no confirmó la causa de muerte y pidió respetar su privacidad. Agregar C5N en









Se trata Owain Rhys Davies que participó del revival de Twin Peaks: The Return.

Murió Owain Rhys Davies actor reconocido por interpretar al Agente Wilson en el revival de Twin Peaks: The Return estrenada en 2017, y dirigida por el icónico David Lynch. La familia de Davies confirmó la triste noticia en redes sociales y no brindaron detalles sobre la causa del fallecimiento.

El domingo pasado, el hermano del actor Rhodri Davies compartió un extenso posteo en redes sociales: "Es con profunda tristeza que mi padre y yo compartimos la noticia de que mi hermano, Owain, ha fallecido".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/enews/status/2061869211568193594&partner=&hide_thread=false Owain Rhys Davies, a Welsh actor who appeared in the 2017 Twin Peaks revival, has died at the age of 44, his brother confirmed: “The reach of Owain’s love, friendship, and generosity was vast.” https://t.co/984422bIQY pic.twitter.com/ifzNCoSVRw — E! News (@enews) June 2, 2026 El comunicado continuó con con mensaje para sus fanáticos: "Esta noticia será un gran impacto para muchos. Si bien todavía hay preguntas sin respuesta sobre las circunstancias de su muerte, nuestra comprensión en esta etapa es que Owain falleció de manera repentina, natural y pacífica".

Sin embargo, la familia no brindó detalles sobre la causa de su fallecimiento. Además agradecieron aquellos que preguntaron y se preocuparon por Owen: "La avalancha de mensajes que hemos recibido en los últimos días ha sido profundamente conmovedora y un testimonio del impacto que tuvo en tantas vidas".

"Sabemos que esta pérdida la sentirán muchísimas personas, y nos reconforta saber lo mucho que lo querían”, cerró Rhodri. “Mientras tanto, les pedimos amablemente que respeten nuestra privacidad mientras asimilamos esta devastadora pérdida y nos apoyamos mutuamente en los días venideros”.