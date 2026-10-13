"La nena llamó llorando", Nora Colosimo criticó a Mauro Icardi por excluir a sus nietas de su viaje a Disney

La madre de Wanda Nara detalló que si el futbolista esperaba el permiso de la Justicia podría haber viajado con Isabella Icardi este martes al mediodía. "Wanda no le negó el permiso", aclaró.

La abuela de Francesca e Isabella Icardi, Nora Colosimo , relató cómo se enteró su hija, Wanda Nara , que Isabella había quedado sola en la casa de su padre porque Mauro Icardi y la China Suárez se fueron a Miami con los hijos de la modelo en vez de esperar la resolución del permiso de viaje que el futbolista le había pedido a la Justicia.

Icardi y la China Suárez viajaron de urgencia y Wanda fue a buscar a su hija con la Policía

"La nena tenía que estar hasta el 18 con él, ayer él no le dijo nada a nadie, se lo podría haber dicho a su abogada y ella a la abogada de Wanda, ayer a la noche la nena llama llorando a la mamá y le dice 'Papá se fue a Disney con los nenes de su pareja de vacaciones' y dejó a la nena en la casa sola, con esa empleada", detalló la madre de Wanda este martes en el canal de streaming Bondi Live.

Colosimo se refiere a Silvia, una niñera que Wanda había denunciado por maltrato . A raíz de esta situación, la pareja de la empresaria, Martín Migueles , acudió con la Policía al domicilio de Icardi a retirar a la niña de 9 años ya que Wanda, Nora y Zaira Nara se encontraban con compromisos y no podían acercarse en el corto plazo.

"Ellos habían pedido un permiso de viaje y el martes a las 11 iba a ser la resolución de si podían ir o no con el papá , la nena quería ir con el papá", aclaró Colosimo sobre Isabella, ya que Francesca no había ido a la casa de Icardi ya que, en palabras de su abuela, "no quiere ir".

La madre de las Nara insistió: "Wanda no le negó el permiso, está pedido y hoy martes a la mañana estaba la resolución". "Si él quería, esperaba y viajaba hoy", reiteró la abuela de Francesca e Isabella y reveló: " ¿Sabés qué decía Mauro? 'Ves qué pena, papá quiso llevarte y el juez dijo no'. Él se fue ayer y nos tomó de sorpresa a todos ".

Ángel de Brito le recordó a Colosimo que tanto ella como Wanda solían decir que Icardi era buen padre y la madre de la conductora de Telefe sostuvo: "Pasó que él quería seguir con ella y como no pudo... se llama violencia vicaria".

La versión sobre la reunión laboral de Mauro Icardi en Miami

En Puro Show (El Trece) aseguraron que el viaje a Miami se dio de manera improvisada por una reunión de trabajo que tendría el exdelantero del Galatasaray y el PSG.

“Ayer llegó un llamado hacia Mauro Icardi de alguien muy importante en el mundo del fútbol que lo citó en Miami en el día de hoy”, explicó Angie Balbiani y siguió: “Por eso se dio este viaje sorpresivo, no estaba planificado. Icardi estaba a cargo de sus hijas menores, avisó de esta situación y voló a Miami para tener esta reunión”.

Ante la pregunta de Pampito, uno de los conductores del ciclo acerca del objetivo del viaje, agregó: “Es una reunión de laburo con alguien muy importante del fútbol, no es necesariamente alguien norteamericano. Él sigue sin club”.

Ante esto, el conductor decidió sumar su propia información: “Te sumo algo. Él estaba con una de sus hijas y tuvo que irse de raje. La niña quedó con la niñera que tienen ellos contratada, que se llama Silvia, que es la que había denunciado Wanda en su momento por maltrato”.