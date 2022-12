La millonaria suma que recibiría Wanda Nara tras su divorcio de Mauro Icardi

Este es el principal foco de conflicto entre los padres de Francesca e Isabella. Según dejaron trascender desde su círculo íntimo, la mediática habría contado que "nos estamos matando por 20 palos". Además de la parte económica, resta acordar cómo será la tenencia de las dos hijas que tienen en común.

"Me dicen que Mauro y Wanda están peleando por un dinero. Ella le dijo a una persona muy cercana que se están matando, que hay un 20% que se están disputando y no logran llegar a un acuerdo", contó Berardi en LAM.

El hermano de Mauro Icardi explotó contra Wanda Nara: "Qué asco de ser"

A horas de que se conocieran las primeras imágenes de Wanda Nara y L-Gante a los besos en la noche porteña, el hermano del delantero del Galatasaray y expareja de Nara disparó con munición gruesa contra la mediática. "Qué asco de ser vivo", escribió en su Instagram con una imagen de ella.

Luego la borró por el inmediato repudio que generó en las redes sociales, y continuó: "¡No me refiero a su físico, para que no me salten al cuello! ¡Esa foto es la que me parece, es la que mejor sale!". Por último, publicó otra foto de Wanda en traje blanco con la leyenda: "Asco".