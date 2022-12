El hermano de Mauro Icardi explotó contra Wanda Nara: "Que asco de ser"

Wanda Nara Guido Icardi Redes sociales

Luego borró por el inmediato repudio que generó en las redes sociales- y continuó: “No me refiero a su físico para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece es la que mejor sale!” Y por último, publicó otra foto de Wanda en traje blanco con la leyenda: “Asco”.

Por su parte, Wanda Nara y Mauro Icardi se muestran cada vez más distanciados, ya que la mediática festejó su cumpleaños número 36 este viernes junto a su familia y amigos en un exclusivo bar de Recoleta. Icardi fue la gran ausencia del evento dejando en claro que ya no hay vuelta atrás en la separación.

Además, esta semana Nara fue tapa de la revista Hola junto a sus 5 hijos en una clásica postal navideña, junto al árbol de navidad y en la comodidad de su casa, nota en la que reafirmó su separación del futbolista.

Mientras que este fin de semana se la vio muy cerca de L-Gante compartiendo una cena romántica en un reconocido restaurante de Costanera y al retirarse del lugar fueron registrados a los besos en el auto del cantante, demostrando que este romance sigue avanzando a pasos agigantados. Además, se mostraron juntos en redes sociales alentando a la Selección en su último partido contra Croacia.

Las publicaciones del ex cuñado de Nara provocaron múltiples respuestas de rechazo de los internautas que dejaron plasmadas en su feed de instagram: "Qué mal habla de vos dirigirte así a una mujer”; “Tu hermanito engañó a la mujer. Todo lo que ella haga ahora está perfecto”; “Discúlpame pero muy bajo caés en bardear una mujer y subiendo fotos de ella. Tu hermano no es un asco de ningún tipo acaso? Porque el que arruinó la hermosa familia que tenían es él. Más respeto que es la madre de tus sobrinas”, fueron algunos de los comentarios.