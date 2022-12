Tamara Báez apuntó contra Wanda Nara: "Tenés cinco, andá a criar a los tuyos"

La joven no tardó en expresarse y demostrar que el vínculo que tiene su expareja con la modelo no le cae nada bien. Es por eso que hizo una captura de pantalla en su historia de Instagram en la que se ve un mensaje que le envía una seguidora: “Hundila como ella lo hizo con la China por meterse con hombres casados y romper una familia”, le mandó una usuaria haciendo referencia a Wanda.

Tamara Báez caputura

Báez respondió sin filtros y directamente apuntó contra ella "¿@sangrejaponesa te acordás cuando decía que arruinaste una familia? Acá arruinó una familia de ocho años y una bebé de uno”, sostuvo.

"Empresaria y todo lo que quieras... Pero no es ejemplo de nada. Cuando le mandé mensajes mientras yo estaba en relación con él me lo negó, ahora veo que agarra de la mano a mi hija. Tenés 5, andá a criar a los tuyos reina... Y no es de dolida, pero hay que sacar un par de caretas", expresó Tamara enojada.