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El video de la China Suárez por el que Mauro Icardi fue inhabilitado: con el cuerpo afuera y sin cinturón

Se trata de una filmación que muestra a la actriz asomándose por la ventanilla en el vehículo del futbolista, a quien se le suspendió la licencia de conducir.

Mauro Icardi y una dura sanción tras el video de la China Suárez.

Mauro Icardi y una dura sanción tras el video de la China Suárez.

Le inhabilitaron la licencia de conducir a Mauro Iacardi después de cometer una infracción de tránsito.
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Mauro Icardi perdió la licencia de conducir después de un video polémico con la China Suárez

En el video, publicado por Suárez en Instagram, la actriz aparece sentada en la ventanilla del auto en movimiento, con medio cuerpo afuera y sin cinturón de seguridad, mientras canta Training Season, de Dua Lipa. La publicación, acompañada por la frase "No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí”, generó polémica y derivó en la sanción contra Icardi.

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La cartera encabezada por Martín Marinucci alertó sobre el peligro y remarcó que "la situación pone en riesgo su integridad, la de los demás ocupantes y la de terceros, y evidencia además la negligencia del conductor al continuar la marcha ante una maniobra de esas características". La sanción busca desalentar conductas riesgosas debido al alcance que tienen ambas figuras en redes sociales.

Mientras el escándalo por el video al volante explotaba en redes, Icardi y la China habían tenido horas antes una postal mucho más familiar y se mostraron juntos mientras observaban el debut de Amancio, el hijo menor de la actriz, como futbolista.

El momento quedó registrado en un video que no tardó en viralizarse en las redes sociales. En las imágenes se puede ver a Wanda rodeada de seguidores cuando uno de ellos se acercó para pedirle un favor muy particular: le entregó su teléfono para que haga una videollamada con su esposa.

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