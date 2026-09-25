La Selección argentina empata 0-0 con Paraguay en la final de los Juegos Suramericanos 2026

La Selección argentina empata 0-0 con Paraguay en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por la final de los Juegos Suramericanos 2026. El árbitro del partido es el ecuatoriano Oswaldo Contreras.
El equipo dirigido por Diego Placente buscará quedarse con el título frente a la Albirroja en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's.
La Selección argentina empata 0-0 con Paraguay en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por la final de los Juegos Suramericanos 2026. El árbitro del partido es el ecuatoriano Oswaldo Contreras.
El equipo dirigido por Diego Placente llegó al partido decisivo tras derrotar 1-0 a Perú con un gol de Santiago Espíndola en la cancha de Newell's, en el marco de las semifinales.
Por su parte, el conjunto guaraní también consiguió una victoria agónica al superar 1-0 a Chile con un tanto de Milan Freyres. De esta manera, volverá a cruzarse con la Albiceleste, ya que en el debut se impuso 2-1 con gritos de Junior Gamarra y Pedro Sarza.