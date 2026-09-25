25 de septiembre de 2026 Inicio
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La Selección argentina empata 0-0 con Paraguay en la final de los Juegos Suramericanos 2026

El equipo dirigido por Diego Placente buscará quedarse con el título frente a la Albirroja en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's.

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La celebración de los jugadores argentinos.
La celebración de los jugadores argentinos.AFA

La Selección argentina empata 0-0 con Paraguay en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por la final de los Juegos Suramericanos 2026. El árbitro del partido es el ecuatoriano Oswaldo Contreras.

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El equipo dirigido por Diego Placente llegó al partido decisivo tras derrotar 1-0 a Perú con un gol de Santiago Espíndola en la cancha de Newell's, en el marco de las semifinales.

Por su parte, el conjunto guaraní también consiguió una victoria agónica al superar 1-0 a Chile con un tanto de Milan Freyres. De esta manera, volverá a cruzarse con la Albiceleste, ya que en el debut se impuso 2-1 con gritos de Junior Gamarra y Pedro Sarza.

Argentina vs Paraguay, por la final de los Juegos Suramericanos: formaciones

  • Argentina: Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Ramiro Tulián. DT: Diego Placente.

  • Paraguay: Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Kevin Amarilla; Junior Gamarra, Giovanni Gómez, Joaquín Bogarín, Pedro Zarza; Eduardo Delmás y José Buhring. DT: Antolín Alcaraz.

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