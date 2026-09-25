La siniestra teoría detrás del posteo que subió Pampita de la China Suárez y después borró

Un error en las redes de la modelo generó una cadena de interpretaciones sobre el vínculo entre dos figuras que comparten historial, marca y expareja.

Las imágenes en cuestión corresponden a una sesión que la actriz hizo en su casa de Nordelta junto a Mauro Icardi.

Pampita sorprendió a sus seguidores esta semana con un desliz que duró apenas unos segundos en sus historias de Instagram. La modelo compartió un carrusel de fotos de la China Suárez desde el feed de la actriz y lo borró inmediatamente. El error pudo haber pasado desapercibido, pero algunas personas lo vieron y tomaron captura.

Pampita no suele realizar publicaciones de manera improvisada en redes sociales debido a su manejo profesional, por lo que este gesto despertó la duda del ambiente. Además, esto sucedió con un posteo que había hecho la China Suárez, lo que alimentó las sospechas de que haya sido un accidente.

Las imágenes en cuestión corresponden a una sesión que la actriz hizo en su casa de Nordelta junto a Mauro Icardi. La periodista Paula Varela, en Lape Club Social, fue directa al plantear la pregunta que muchos se hacían: "Uno se pregunta… ¿a quién le mandaba? ¿ A una amiga para sacarle el cuero a la China ?". El detalle no pasó desapercibido tampoco en un plano más profundo del historial entre ambas.

Varela también señaló un dato del contexto que completa el cuadro. Eugenia Suárez dejó de seguir a Pampita en redes cuando la modelo salió a defender a Benjamín Vicuña en el escándalo del posteo "El padre del año", en el que la actriz había destrozado públicamente al padre de sus hijos.

Pampita Ardohain, sin embargo, nunca le dio unfollow. Y entre las imágenes del carrusel que compartió hay una foto de la China en su época como embajadora de Carolina Herrera en 2022, posando en The Plaza Hotel durante la Semana de la Moda de Nueva York. La misma marca de lujo que luego la desvinculó por sus escándalos mediáticos y que mantiene a Pampita como representante hasta hoy.

Redes sociales

Pampita habló sobre el impacto de la distancia en su relación con Martín Pepa

En un móvil con LAM, Pampita habló sobre las dificultades que implica sostener una relación a distancia. La modelo viajó recientemente a Nueva York para verse con Martín Pepa en los Hamptons y anticipó que su pareja llegará a la Argentina el 5 de octubre y se quedará hasta fines de diciembre. La relación está próxima a cumplir dos años y, según contó, la dinámica fue construyéndose sobre la marcha. "Lo fuimos viviendo como nos iba saliendo", admitió.

Uno de los datos más llamativos que surgieron durante la conversación fue que la pareja atravesó períodos de separación. Lejos de ocultarlo, Pampita lo reconoció. "Es lo que nos toca. Hemos tenido separaciones y no pudimos. Apostamos a seguir intentándolo", afirmó.

Pampita y Martín Pepa. Imagen optimizada con IA.

Sobre la posibilidad de volver a casarse, Pampita planteó: "Tendría que, por lo menos, ser una persona que vive en este país", sostuvo. Y al reflexionar sobre su vida amorosa en general, eligió un tono de mayor distancia respecto del futuro. "No sé qué pasará, no sé el destino. A esta altura ya me entregué, hice lo que pude con el amor y salió mal. Así que ahora me dejo llevar", expresó.