Los cantantes tuvieron un inconveniente en su viaje con una camioneta en Esquel y recurrieron a sus historias de Instagram para pedir ayuda.

Los cantantes La Joaqui y Tiago PZK se quedaron varados en Esquel con su camioneta y, al no contar con herramientas suficientes, se corrieron a un costado de la ruta para pedir ayuda . Primero lo hicieron por Instagram a través de sus historias y luego comenzaron a hacer dedo.

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A pocos meses de haber anunciado su relación, los artistas se divierten de vacaciones juntos en Chubut. Decidieron agarrar una camioneta y recorrer el sur de la Argentina en pleno noviembre cuando recién el calor está comenzando.

Sin embargo, no contaban con el desperfecto que sufrió el vehículo. Como no tenían las herramientas para solucionarlo, pidieron un remolque y esperaron un rato. Al ver que no pasaban personas, subieron una historia en sus redes sociales y contaron lo que pasó.

“Nos quedamos acá en la ruta, si alguien nos puede venir a remolcar… estamos haciendo dedo" , pidió Tiago. Antes de finalizar el video, se abrazó con la Joaqui y siguió demostrando que están plenamente enamorados.

Tiago PZK y La Joaqui quedaron varados en una ruta de Chubut y recurrieron a las redes sociales para pedir ayuda. El inesperado episodio ocurrió cerca de Esquel. ¿Te imaginás cruzártelos haciendo dedo en la ruta? Mirá el video https://t.co/VKnc7Fv1ta pic.twitter.com/mUEBOTPZEX

¿El final? No lo sabemos porque no actualizaron sobre su situación, pero se estima que fueron remolcados y llegaron a destino.

La Joaqui enfrentó los rumores de embarazo y sorprendió con su respuesta: "Estoy morfando mucho"

La Joaqui volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que trascendieran fuertes rumores de embarazo. Fue Ángel de Brito quien dio a conocer la versión durante su programa de streaming y reveló cuál fue la reacción de la cantante.

El conductor contó que, tras recibir la información, decidió comunicarse directamente con la artista para conocer su versión. Sin embargo, la cantante no tardó en desmentir las especulaciones y sorprendió con una contundente respuesta.

“Hablé con La Joaqui porque había rumores de embarazo. Me dijo: ‘No, nada que ver, estoy morfando mucho’”, detalló De Brito, al reproducir la conversación que mantuvo con la cantante.

Lejos de esquivar el tema, la artista dejó en claro que no está esperando un bebé y atribuyó cualquier posible cambio en su cuerpo a que está comiendo más de lo habitual. De esta manera, buscó ponerle un freno a las versiones que comenzaron a circular sobre su vida privada.