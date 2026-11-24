Se separó hace una semana y fue vista con un exjugador de Boca: su revelador comunicado La modelo tuvo una mediática ruptura, a los pocos días fue vinculada con otro famoso y decidió contar toda la verdad. Agregar C5N en









¿Qué pasó con Marta Fort? Redes sociales

La modelo Marta Fort se separó hace pocos días, luego de una intensa relación que duró cinco meses y fue vinculada el exfutbolista de Boca y compañero en MasterChef Celebrity, Pablo Migliore. Ante los rumores, decidió brindar un comunicado y contó qué era lo que había pasado en realidad.

A través de una historia de Instagram, la influencer confirmó su separación: “Quiero comunicar cómo hice mi relación pública, que no sigo más en pareja. Mi vida y exposición es mucha información para inseguros. Así que… ¿seguimos con el casting?”.

Luego de esto, se generó un intercambio de opiniones con su exnovio porque él la acusó de vivir una vida difícil de acompañar, respecto a los lugares a los que sale a comer, su ritmo de vida y aseguró que toma alcohol “de lunes a lunes”. Ella estalló y contestó que no era así.

Migliore abrazando a Martita Fort en el Tropi ,hablan en complicidad y el hace gesto de que se saca la alianza y la tira. pic.twitter.com/Gy2bUuGSR0 — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) November 22, 2026 Después de toda la exposición mediática de ambos, ella fue vista el fin de semana con un exfutbolista famoso en el vip de un boliche. Se trata de su propio compañero Pablo Migliore. Ambos comparten el equipo de MasterChef y solo estaban hablando.

Habían ido a acompañar a Mala Fama a un recital junto con otros participantes como Juli Poggio, Mike Amigorena, entre otros. Pero a ellos los grabaron y comenzaron los rumores.

Qué dijo Marta Fort tras ser vinculada con su compañero Pablo Migliore La influencer explicó: “Solo porque sea alto, morocho, tatuado, no significa que es mi chongo. Es un cago de risa y compartimos con todos mis compañeros de MasterChef esa noche también. Muy lindo grupo”.