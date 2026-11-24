Un coche explotó en una casa de gobierno y destruyó no solo el edificio, sino también estructuras de los alrededores. Ofrecen hasta 150 millones de pesos colombianos (más de 40 mil dólares) a quien aporte información que permita dar con los terroristas.

Tras el atentado terrorista en Colombia que dejó más de 20 heridos , una de las hipótesis más fuertes tiene que ver con una venganza narco por la muerte de "Churco", líder de una banda.

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El auto bomba explotó en la localidad de Villavicencio, precisamente en una casa de gobierno y otras estructuras aledañas. El ataque lo dio a conocer el presidente Abelardo de la Espriella, quien solicitó medidas estrictas contra los terroristas.

Mientras se llevan adelante las labores de rescate, los investigadores van detrás de las hipótesis que permitan establecer el móvil del atentado. Según trascendió, la línea más fuerte que sustentan las autoridades tiene que ver con una venganza narco por la muerte del "Churco", uno de los líderes de las disidencias.

En concreto, todos apuntan contra Antonio Medina, cabecilla de los frentes 28 y 39 de las disidencias del bloque Amazonas, como el principal responsable del ataque en la casa de gobierno.

A la misma vez, tras identificar al presunto líder, las autoridades intentan establecer si este atentado guarda alguna relación con las disidencias en respuesta a la operación militar que se llevó a cabo el fin de semana anterior por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. Durante ese operativo de "Iván Mordisco" murió el Churco, por lo que no descartan que se trate de una venganza.

En este video se evidencia la magnitud del grave atentado contra la Gobernación del Meta registrado este lunes. Esto es una noticia en desarrollo. Ampliación: https://t.co/bEr3p0wtA0 pic.twitter.com/CngCkwCZy3 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 24, 2026

Atentado en Colombia: no se reportaron muertos

Tras el llamado de alerta, ls equipos de emergencia desplegaron un gran operativo para poder asistir a los heridos y también para revisar las estructuras. Las imágenes muestran la magnitud porque también tuvo onda expansiva que afectó ventanales y puertas.

Según la primera información, la explosión alcanzó un radio aproximado de 500 metros. Dos negocios quedaron destruidos y tres vehículos dañados. De las personas que requirieron asistencia médica fueron 12 y la mayoría son trabajadores de la Gobernación, pero según el reporte de la Alcaldía de Villavicencio, no presentaron heridas de gravedad.

Qué dijo el presidente de Colombia sobre el atentado con un auto bomba

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espirella, confirmó el ataque: “Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Dios quiera que no haya víctimas mortales. En este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo”.

La explosión se produjo en un contexto de preocupación por grupos armados en diferentes regiones, pero no fue el primero. Ya que durante la madrugada del lunes también hubo un ataque con drones en Cúcuta, en la frontera de Venezuela.

La secretaria de Gobierno de Villavicencio, Andrea Carolina Lizvano, indicó que la detonación, que ocurrió en las inmediaciones de la Plaza Los Libertadores, todavía no tiene claridad. Buscan esclarecer el motivo.