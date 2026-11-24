El Municipio de Quilmes confirmó la muerte del trabajador del local de comidas que explotó en Ezpeleta durante los festejos de los 154 años de la ciudad. Se trata de Nahuel Aguilar, el hombre de 32 años que estaba gravemente herido.
La noticia la confirmó el Municipio de Quilmes a través de un comunicado en sus redes sociales. El estallido ocurrió durante la celebración por el 154° aniversario de la localidad.
El Municipio de Quilmes confirmó la muerte del trabajador del local de comidas que explotó en Ezpeleta durante los festejos de los 154 años de la ciudad. Se trata de Nahuel Aguilar, el hombre de 32 años que estaba gravemente herido.
“El Municipio de Quilmes expresa sus condolencias por el fallecimiento de Nahuel Aguilar. Nuestro más sentido pésame a su familia sus seres queridos”, indicaron en un comunicado publicado en las redes sociales.
Aguilar, era el cocinero de la rotisería donde se produjo el accidente y, según trascendió es quien estaba manipulando la manguera de la garrafa de gas para cambiarlo al momento que se produjo el estallido. De acuerdo a algunas imágenes que trascendieron, cuando sucede la explosión, se ve cómo él sale corriendo y se desploma.
Rápidamente es atendido por personal del SAME que lo traslada hasta el Hospital de Quilmes con más del 50% de su cuerpo quemado: las principales partes afectadas fueron su rostro, los brazos, el tórax y sus vías respiratorias eran las más comprometidas.
El siniestro ocurrió este domingo por la noche durante la celebración por el 154° aniversario de Ezpeleta. Como consecuencia de la explosión, siete personas resultaron heridas.
Al Hospital de Quilmes, también fue trasladada una joven de 19 años, con quemaduras por exposición en el rostro y heridas cortantes en el brazo derecho, mientras que su hermano también debió ser asistido por diversas heridas.
Otra joven, de 22 años, sufrió cortes en el cuero cabelludo y astillas de vidrio en la zona ocular, luego de que estalló una vidriera; una niña de 11 años también tuvo una lesión cortante en el cuero cabelludo y fue llevada a un hospital por sus padres y las otras dos personas heridas son mujeres que no presentaban lesiones de gravedad y una de ellas recibió atención médica en el lugar. En tanto, otra mujer fue atendida en el lugar por un leve zumbido en el oído, aunque en su caso no necesitó traslado.