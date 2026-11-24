Explosión en Ezpeleta: murió Nahuel Aguilar, el hombre que se encontraba internado en grave estado La noticia la confirmó el Municipio de Quilmes a través de un comunicado en sus redes sociales. El estallido ocurrió durante la celebración por el 154° aniversario de la localidad. Por Agregar C5N en









Nahuel Aguilar, de 32 años, había sufrido quemaduras en el 50% de su cuerpo. Nahuel Aguilar, de 32 años, había sufrido quemaduras en el 50% de su cuerpo.

El Municipio de Quilmes confirmó la muerte del trabajador del local de comidas que explotó en Ezpeleta durante los festejos de los 154 años de la ciudad. Se trata de Nahuel Aguilar, el hombre de 32 años que estaba gravemente herido.

“El Municipio de Quilmes expresa sus condolencias por el fallecimiento de Nahuel Aguilar. Nuestro más sentido pésame a su familia sus seres queridos”, indicaron en un comunicado publicado en las redes sociales.

Aguilar, era el cocinero de la rotisería donde se produjo el accidente y, según trascendió es quien estaba manipulando la manguera de la garrafa de gas para cambiarlo al momento que se produjo el estallido. De acuerdo a algunas imágenes que trascendieron, cuando sucede la explosión, se ve cómo él sale corriendo y se desploma.

Rápidamente es atendido por personal del SAME que lo traslada hasta el Hospital de Quilmes con más del 50% de su cuerpo quemado: las principales partes afectadas fueron su rostro, los brazos, el tórax y sus vías respiratorias eran las más comprometidas.

Explosión en Ezpeleta: quiénes son los otros heridos El siniestro ocurrió este domingo por la noche durante la celebración por el 154° aniversario de Ezpeleta. Como consecuencia de la explosión, siete personas resultaron heridas.