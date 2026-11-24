ANMAT prohibió la venta de dos productos médicos utilizados en cirugías La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó anomalías que los convierten en artículos ilegítimos por haber sido manipulados por fuera de sus empresas fabricantes. Por Agregar C5N en









ANMAT halló irregularidades en los productos analizados.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este martes la venta de dos productos médicos utilizados en cirugías, tras detectar anomalías que los convierten en artículos ilegítimos por haber sido manipulados por fuera de sus empresas fabricantes.

La medida se implementó a través de la Disposición 7476/2026 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

Se trata de los productos médicos "Tornillo Interferencial Romo con grabado que indica 10 x 30. Rotulado como: 9 mm L 30 mm - B90- 000-02-030 / Lote B145A2 - Material Titanio - No Estéril - PM 1358-14 / Metal Gauss SA - segundo rótulo: estéril EO 25/8/2025" y "Tornillo Kurosaka rotulado como: 7 x 20 mm / T04.270.020 / CAN: 1 unid / LOTE. 31104 / IMECO - segundo rótulo: estéril EO 14/5/2025".

ANMAT prohibió la venta de dos tornillos médicos utilizados en cirugías Según la disposición, en una inspección a la firma Cirugía Avenida Group S.R.L. de la ciudad de Corrientes, habilitada como ortopedia, se hallaron los productos mencionados. Tras consultar con sus fabricantes, se estableció que podrían ser ilegítimos, dado que carecen de registros que permitan acreditar su legítima elaboración y fiscalización conforme a la normativa aplicable.

En el caso del Tornillo Interferencial Romo, METAL GAUSS S.A., titular del registro sanitario, informó que, si bien el tornillo presentaba características similares a sus productos originales, no coincidía con las dimensiones indicadas en el rótulo. Además, había sido acondicionado en bolsas, con etiquetas y procesos de esterilización ajenos a la empresa. Por ello, concluyó que se trataba de una unidad ilegítima, manipulada fuera de sus instalaciones.

Por su parte, respecto del Tornillo Kurosaka, IMECO S.A. indicó que el producto había sido reprocesado y reempacado en bolsas que nunca utilizó la empresa, y que el rótulo de esterilización tampoco correspondía a sus unidades originales. Asimismo, señaló que el lote consignado había vencido en 2009. Aunque el tornillo presentaba características similares a los fabricados por la firma, no pudo garantizarse que los datos del rótulo correspondieran al implante contenido en el envase. En consecuencia, también fue considerado una unidad ilegítima, manipulada fuera de la empresa. Además, no es posible determinar siquiera si los implantes dubitados corresponden al lote y vencimiento del rótulo, toda vez que no se trata de productos comercializados por las firmas titulares. Ante esto, ANMAT estableció la prohibición del uso, comercialización y distribución de ambos artículos.