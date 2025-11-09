IR A
IR A

Está en Netflix, cuenta el asesinato real de un presidente y tiene solo 4 capítulos

La nueva producción en la plataforma de streaming mezcla historia, política y drama para narrar un magnicidio real que marcó a Estados Unidos en el siglo XIX.

La miniserie reconstruye el asesinato del presidente James A. Garfield.

La miniserie reconstruye el asesinato del presidente James A. Garfield.

La miniserie Death by Lightning llegó a Netflix y rápidamente se ubicó entre los títulos más vistos de la plataforma. Con solo cuatro capítulos, la producción recorre uno de los crímenes más conmocionantes en la historia política de Estados Unidos: el asesinato del presidente James A. Garfield, ocurrido en 1881.

La serie cuenta con la producción ejecutiva de David Benioff y D. B. Weiss, responsables del fenómeno Game of thrones. Su sello se nota en la forma de narrar: una historia política contada como un thriller humano.
Te puede interesar:

De qué se trata Muerte por un rayo, la miniserie de 4 capítulos que sorprende a todos en Netflix

A través de un relato visual atrapante y una ambientación cuidada al detalle, la ficción reconstruye los meses previos al atentado contra el presidente James A. Garfield y el entramado de poder, fe y obsesión que llevó a Charles J. Guiteau a convertirse en su asesino.

El éxito de la serie radica en su equilibrio entre rigor histórico y ritmo narrativo, que mantiene la tensión sin caer en el sensacionalismo. Cada episodio combina drama político con introspección psicológica, mostrando tanto la figura pública del mandatario como su lado más humano.

Death By Lighting 2
Michael Shannon y Matthew Macfadyen protagonizan el drama histórico de Netflix.

Michael Shannon y Matthew Macfadyen protagonizan el drama histórico de Netflix.

Netflix: sinopsis de Death by Lightning

La narración se centra en cómo Garfield, de orígenes humildes, llega a la presidencia en un ambiente convulsionado tras la Guerra Civil estadounidense y pronto se enfrenta a enemigos internos de su propio partido que ven amenazada su agenda de reformas. Guiteau, por su parte, se convierte en un adversario obsesivo que interpreta su apoyo político como una promesa incumplida, lo que lo lleva a desencadenar una tragedia.

La serie recrea con fidelidad los hechos clave: desde la convención republicana de 1880 hasta los controversiales 120 días de presidencia de Garfield y el impacto de una atención médica defectuosa tras el disparo. Sin embargo, la adaptación también incorpora licencias creativas: aunque respeta el núcleo histórico, introduce ciertos personajes y escenas dramatizadas para construir tensión narrativa, como el imaginado encuentro entre Garfield y Guiteau en prisión que según los análisis no tiene base documental.

En definitiva, la sinopsis ofrece un relato doble: la vida de un presidente que quiso cambiar el sistema y la obsesión de un hombre que, al sentirse excluido, apuñaló la historia política de su país.

Tráiler de Death by Lightning

Embed

Reparto de Death by Lightning

  • Michael Shannon interpreta a James A. Garfield, el presidente asesinado.
  • Matthew Macfadyen da vida a Charles J. Guiteau, el hombre que planeó su muerte.
  • Betty Gilpin encarna a Lucretia, la esposa del mandatario.
  • Nick Offerman aparece como Chester Arthur, vicepresidente y figura clave en la sucesión del poder.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta película está inspirada en una experiencia real del guionista.
play

Está en Netflix y es una comedia que te saca una sonrisa hasta en tus peores momentos

La nueva temporada llegó a Netflix el 30 de octubre.
play

La serie de Netflix que dejó a todos sorprendidos con su nueva temporada: tiene 8 capítulos

El filme en el que que además actúan Lady Gaga y Sam Elliott obtuvo cinco nominaciones en los Premios Oscar: Mejor Película, Mejor Actor por Bradley Cooper, Mejor Actriz por Lady Gaga, Mejor Actor Secundario por Sam Elliott y Mejor Canción Original, ganando la estatuilla en este último rubro.
play

Cuál es la trama de Nace una estrella, la famosa película que ahora se puede ver en Netflix

Las nuevas Películas que llegan a Netflix tras su éxito en taquillas
play

Fue nominada a mejor película, tiene estrellas en su elenco y con su música ahora emociona a todos en Netflix: qué película es

Dos películas aclamadas por la crítica lideran el catálogo de Netflix.

Dos películas de Netflix que cuentan con más del 90% de aprobación en Rotten Tomatoes

¿Qué tan clásico es? ¿Cuál es la trama de Frankenstein, la película dirigida por Guillermo del Toro que ya está en Netflix?.
play

¿Qué tan clásico es? Cuál es la trama de Frankenstein, la película dirigida por Guillermo del Toro que ya está en Netflix

últimas noticias

Trump anunció la medida por los aranceles.

EEUU: Trump anunció un bono de u$s2.000 para los ciudadanos por los aranceles

Hace 11 minutos
La Confederación Brasileña de Rugby anunció que iniciará acciones penales contra quienes profirieron insultos racistas.

La Confederación Brasileña de Rugby denunció expresiones racistas de parte de jugadores argentinos

Hace 24 minutos
Este truco es clave para hacer el día previo al asado y no todos lo conocen

Este truco es clave para hacer el día previo al asado y no todos lo conocen

Hace 28 minutos
Las fajitas de pollo son un plato muy elegido en los restaurantes mexicanos. 

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer fajitas de pollo

Hace 32 minutos
play
La miniserie reconstruye el asesinato del presidente James A. Garfield.

Está en Netflix, cuenta el asesinato real de un presidente y tiene solo 4 capítulos

Hace 33 minutos