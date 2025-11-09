Está en Netflix, cuenta el asesinato real de un presidente y tiene solo 4 capítulos La nueva producción en la plataforma de streaming mezcla historia, política y drama para narrar un magnicidio real que marcó a Estados Unidos en el siglo XIX.







La miniserie reconstruye el asesinato del presidente James A. Garfield.

La miniserie Death by Lightning llegó a Netflix y rápidamente se ubicó entre los títulos más vistos de la plataforma. Con solo cuatro capítulos, la producción recorre uno de los crímenes más conmocionantes en la historia política de Estados Unidos: el asesinato del presidente James A. Garfield, ocurrido en 1881.

A través de un relato visual atrapante y una ambientación cuidada al detalle, la ficción reconstruye los meses previos al atentado contra el presidente James A. Garfield y el entramado de poder, fe y obsesión que llevó a Charles J. Guiteau a convertirse en su asesino.

El éxito de la serie radica en su equilibrio entre rigor histórico y ritmo narrativo, que mantiene la tensión sin caer en el sensacionalismo. Cada episodio combina drama político con introspección psicológica, mostrando tanto la figura pública del mandatario como su lado más humano.

Death By Lighting 2 Michael Shannon y Matthew Macfadyen protagonizan el drama histórico de Netflix. Netflix Netflix: sinopsis de Death by Lightning La narración se centra en cómo Garfield, de orígenes humildes, llega a la presidencia en un ambiente convulsionado tras la Guerra Civil estadounidense y pronto se enfrenta a enemigos internos de su propio partido que ven amenazada su agenda de reformas. Guiteau, por su parte, se convierte en un adversario obsesivo que interpreta su apoyo político como una promesa incumplida, lo que lo lleva a desencadenar una tragedia.

La serie recrea con fidelidad los hechos clave: desde la convención republicana de 1880 hasta los controversiales 120 días de presidencia de Garfield y el impacto de una atención médica defectuosa tras el disparo. Sin embargo, la adaptación también incorpora licencias creativas: aunque respeta el núcleo histórico, introduce ciertos personajes y escenas dramatizadas para construir tensión narrativa, como el imaginado encuentro entre Garfield y Guiteau en prisión que según los análisis no tiene base documental.

En definitiva, la sinopsis ofrece un relato doble: la vida de un presidente que quiso cambiar el sistema y la obsesión de un hombre que, al sentirse excluido, apuñaló la historia política de su país. Tráiler de Death by Lightning Embed Reparto de Death by Lightning Michael Shannon interpreta a James A. Garfield , el presidente asesinado.

interpreta a , el presidente asesinado. Matthew Macfadyen da vida a Charles J. Guiteau , el hombre que planeó su muerte.

da vida a , el hombre que planeó su muerte. Betty Gilpin encarna a Lucretia , la esposa del mandatario.

encarna a , la esposa del mandatario. Nick Offerman aparece como Chester Arthur, vicepresidente y figura clave en la sucesión del poder.