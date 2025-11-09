De chico esquivaba balas, juega en Europa y tiene un antecedente polémico: dijo que quería tener una isla y llenarla de mujeres Creció en un barrio humilde y violento, y tuvo que trabajar desde muy chico para ayudar a su familia. Hoy es conocido a nivel mundial por su estilo provocador y atrevido que ha generado varias controversias. Por







Este jugador brilla en el Tottenham. Redes sociales

El delantero brasileño Richarlison es figura en el Tottenham y en su Selección.

Creció en Nova Venécia, una zona que describió como "muy pobre y peligrosa".

El fútbol lo ayudó a salir de un contexto marcado por las drogas y la violencia, donde incluso fue amenazado con armas.

Una vez afirmó que quería tener una isla "con un montón de mujeres" y generó polémica. Talentoso, goleador y con una personalidad que no pasa inadvertida, Richarlison es una de las figuras del Tottenham y de la Selección de Brasil. Su exitosa carrera, que también incluye al América Futebol Clube y al Watford, le permitió salir de la favela donde se crió, literalmente, esquivando balas.

Nació en Nova Venécia, en el estado de Espírito Santo, a más de 750 kilómetros de Río de Janeiro. En una entrevista con Diario AS, describió la zona como "muy pobre y peligrosa". "Vi muchas cosas malas como drogas y violencia", contó. Sus padres trabajaban todo el día y él ayudaba vendiendo golosinas, helados o café.

A los 14 años, vivió una situación límite. "Volvía de la escuela de fútbol con mis amigos y había una persona que pensaba que yo estaba vendiendo drogas en su área. Me apuntó con la pistola en la cabeza y me amenazó, pero tuve la tranquilidad de explicarle que estaba de camino a mi casa. Me quisieron pegar un tiro", recordó.

richarlison Richarlison afirmó que quedar seleccionado en el América le "salvó la vida, literalmente". Muchos de sus amigos de la infancia "terminaron en la cárcel, se metieron en el mundo de las drogas e incluso algunos murieron", pero él logró abrirse camino en el fútbol de élite.

El polémico sueño de Richarlison: llenar una isla con mujeres Richarlison siempre se ha destacado por su estilo provocador y atrevido, lo que generó algunas controversias a lo largo de su carrera. Una de las polémicas más recordadas se dio cuando bromeó sobre lo que haría después de retirarse: "Voy a comprar una isla y me quedaré allí con un montón de mujeres, como esa foto de Ronaldinho".

Se refería a una conocida imagen en la que el astro brasileño está parado en una pileta con cinco mujeres tendidas a sus pies. La frase del jugador del Tottenham tuvo muchísima repercusión y las críticas no tardaron en caer, por lo que se vio obligado a salir a dar explicaciones. "Todo fue una broma en respuesta a un amigo. Él me envió una foto que mostraba lo bien que la estaba pasando en Río de Janeiro y yo le contesté con esa imagen. Por desgracia, después fue a parar a las redes sociales y, como soy una persona pública, se generó mucha controversia", sostuvo.