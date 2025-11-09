La bronca de Franco Colapinto tras finalizar 15°: "No hicimos nada diferente" Tras la renovación con la escudería Alpine para 2026, el argentino continúa sin lograr puntos en el campeonato de Fórmula 1 y no logró ocultar su disgusto con el rendimiento del auto. Por







Franco Colapinto y la locura de sus fanáticos en Interlagos.

Franco Colapinto no logró hacer una gran carrera en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 y terminó 15º, otra vez sin lograr puntos para el campeonato. Tras el magro resultado, el piloto argentino no logró ocultar su bronca y expresó: "Hicimos una estrategia muy parecida a todos los que teníamos adelante y no hicimos nada diferente".

El bonaerense, uno de los más requeridos por la gente en San Pablo, habló con la prensa tras la carrera en el Autódromo José Carlos Pace: “Fue una carrera larga, sin mucho ritmo. Un balance muy malo, no teníamos grip y creo que se complicó la carrera", reconoció Colapinto y agregó: “Fui atrás de Fernando [Alonso] toda la carrera y era muy difícil de pasar“.

En el mismo sentido, el piloto de Alpine contó las dificultades del auto y la mala estrategia que llevaron a cabo: "Podríamos haber intentado algo un poco más arriesgado y ver qué pasaba. El auto tampoco tenía buena degradación para hacer una parada sola. Fue un día duro y hay que rever las cosas. Comparado con el viernes se sintió un auto bastante más diferente. Con menos grip y con un balance muy distinto. Eso no ayuda".

El foco de Franco ya está puesto en Las Vegas, una de las últimas tres carreras de la temporada: “Las Vegas fue un fin de semana en el que había andado rápido el año pasado, así que con ganas de ir ahí. Alpine había andado rápido también, ojalá tengamos un buen fin de semana allá”, sentenció.

Finalmente, concluyó: “Capaz sí. Hice lo mismo que hicieron todos y creo que eso no te lleva a nada cuando largás tan atrás. Excepto que te llames Verstappen y ahí capaz algo podés hacer”.