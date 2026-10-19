Tini Stoessel debió cancelar un show en Miami y emitió un fuerte descargo sobre las condiciones del evento

La artista argentina debía presentarse el domingo, pero por problemas técnicos y de seguridad debió suspender cuando los fanáticos ya estaban en las inmediaciones del Kaseya Center. ”Todos estábamos listos para salir. Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar”, explicó.

En el marco de su gira FUTTTURA, Tini Stoessel debió presentarse en Miami, pero minutos antes que comience el show en Kaseya Center fue cancelado de manera sorpresiva . La productora envió un comunicado para realizar el anuncio y ahora la propia artista hizo un duro descargo.

Cuando los fanáticos estaban en las inmediaciones del estadio desde la organización emitieron un comunicado donde informaron que la medida respondió a “circunstancias ajenas a la artista y al Kaseya Center” , aunque no dio precisiones sobre los motivos técnicos o logísticos que llevaron a cancelar el espectáculo. “Lamentamos informar que el show de Tini ha sido cancelado debido al incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados, indispensables para la realización del espectáculo”, señaló la productora.

“A pesar de todos los esfuerzos realizados, no fue posible garantizar las condiciones técnicas y de seguridad necesarias dentro de los tiempos requeridos. Pedimos sinceras disculpas a todos los fans por la decepción y los inconvenientes ocasionados”, agregaron. El reembolso será automático a través del mismo medio por el que se realizó la compra.

Esta no es la primera vez que Tini debe cancelar una presentación de su gira internacional, sino que la anterior fue en el Arena CDMX, el pasado 25 de octubre en la Ciudad de México, también por causas ajenas a las empresas organizadoras.

Ante el revuelo generado por la sorpresiva cancelación en su show en Miami, Tini Stoessel publicó un extenso comunicado e n sus historias de Instagram para dar sus propias explicaciones sobre la gravedad de la situación.

“Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros”, comenzó su descargo y explicó cuando llegaron al venue se encontraron con que las condiciones técnicas y de seguridad que “NO estaban dadas”.

En esa línea, indicó que “el venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos”. Si bien la argentina aclaró que su equipo trabajó a contrarreloj sin obtener las garantías mínimas para salir a escena, puntualizó que “tampoco se pudieron realizar pruebas indispensables de seguridad, entre ellas las de los vuelos escénicos”.

“Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que NO se cumplieron”, aseguró y sostuvo: “Todos estábamos listos para salir al escenario, los músicos, bailarines, mi equipo y yo, pero las condiciones no estaban dadas para hacerlo de manera segura. Me genera mucha impotencia haber llegado a esta instancia. No se imaginan cuánto lamento todo esto”.

Instagram

Aunque la estrella decidió no profundizar por el momento sobre ciertas internas de la gira, dejó sentada su postura intransigente sobre lo ocurrido. Tini remarcó que "mi prioridad sigue siendo continuar con FUTTTURA, un proyecto al que le puse muchísimo amor y trabajo, pero eso no significa que tenga que aceptar cualquier situación cuando las consecuencias terminan afectándolos a ustedes, al equipo, y a mí".

En otro tamo de su escrito señaló que “más adelante se compartirá un comunicado formal con el detalle de las numerosas deficiencias técnicas y operativas que no estoy mencionando en este comunicado”. “Hay muchas circunstancias de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar”, remarcó.

Finalmente, la cantante dejó una frase que resonó con fuerza en todo el ambiente de la farándula: “Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables”.