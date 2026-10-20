Acusaron de plagio a Lola Latorre: una influencer suiza estalló de bronca, la escrachó y expuso las pruebas

Lauren Isabel fue alertada por sus fans, quien no dudo en exponer a la hija de Yanina Latorre. Hasta el momento, la modelo no salió a dar explicaciones.

Lola Latorre, otra vez, en el ojo de la tormenta.

Lola Latorre quedó en el centro de una nueva polémica luego de que una creadora de contenido internacional la acusara públicamente de haber copiado uno de sus videos. El reclamo no tardó en generar repercusiones en las redes sociales.

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La controversia estalló cuando Lauren Isabel , una influencer suiza, expuso las similitudes entre una de sus publicaciones y un video protagonizado por la hija de Yanina Latorre, realizado para promocionar su marca, Nepo Baby.

En las imágenes del video, que desataron el escándalo, se puede ver a Lola y Yanina Latorre subiéndose a un auto a las apuradas. En un primer momento, la conductora criticó las actitudes de su hija, pero segundos después termina comportándose exactamente de la misma manera.

“A esta altura, ya no sabemos quién copia a quién” , escribió Lola al compartir la publicidad, sin imaginar que el video terminaría convirtiéndose en el centro de una polémica internacional. Debido a esto, tuvo que cerrar los comentarios de la publicación.

Tras recibir varios mensajes de sus seguidores, en los cuales le advertían del parecido del video, optó por exponer las pruebas a través de sus historias de redes sociales. "Hmmm bueno, esto es incómodo... ni un solo crédito, ja, ja, ja”, empezó escribiendo.

Lauren Isabel vía Instagram.

“Entiendo inspirarse en el trabajo de alguien más, todos hacemos referencia a cosas que nos gustan... pero esto se siente casi idéntico”, continuó al referirse al video.

Luego señaló un detalle puntual de la grabación. “Lo del perro en la ventana me mató. Ja, ja, ja. Literalmente igual al nuestro... no sé, pero me sentiría incómoda tomándolo de un creador más pequeño y ni siquiera mencionarlo...”, aseveró.

No es la primera vez que acusan a la hija de Yanina Latorre de copiar una publicidad. Hace unos meses atrás, la influencer había lanzado Sorbo, su nueva marca enfocada en el cuidado personal y el estilo de vida. Sin embargo, el anuncio oficial del proyecto generó revuelo tras la difusión de las primeras imágenes del producto.

A través de publicaciones en redes sociales, diversos usuarios comenzaron a señalar marcadas coincidencias entre la estética elegida por la joven argentina y la línea comercial Rhode, perteneciente a la modelo estadounidense Hailey Bieber.

Una de las fotos de la campaña de Sorbo, muy parecida a la de Rhode.

El eje del debate se concentró en el concepto visual y la presentación del artículo, un bálsamo labial diseñado para acoplarse directamente a la funda del teléfono móvil. Esta propuesta de packaging cobró popularidad internacional a comienzos del año 2024 tras el lanzamiento masivo de la firma norteamericana.

Otro de los puntos cuestionados fue la paleta de colores empleada en las piezas publicitarias y en la envoltura, donde predominan los tonos neutros, grisáceos y pasteles, una impronta característica del catálogo de Hailey Bieber. Asimismo, señalaron similitudes en la tipografía minimalista elegida para identificar a la firma argentina.