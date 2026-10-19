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"Soy única e irrepetible": Yanina Latorre destrozó a una famosa por querer "imitarla"

La conductora desató una nueva polémica en la televisión con un explosivo descargo que no pasó inadvertido.

La presentadora criticó con dureza a una reconocida personalidad de televisión.

La presentadora criticó con dureza a una reconocida personalidad de televisión.

La conductora Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de una fuerte polémica en el mundo del espectáculo y la televisión argentina. La presentadora protagonizó un explosivo episodio que rápidamente generó repercusiones en las redes sociales.

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Con su habitual estilo frontal, la periodista lanzó contundentes declaraciones y dejó en evidencia su malestar con otra figura mediática. El enfrentamiento sumó un nuevo capítulo a las internas de la farándula y despertó la atención de los seguidores.

El cruce entre Yanina Latorre y Nora Colosimo

Todo comenzó el domingo, cuando Yanina Latorre apuntó contra Nora Colosimo, madre de Wanda y Zaira Nara, por publicar historias de Instagram con información sobre famosos. La conductora consideró que la flamante panelista de LAM estaba copiando su particular manera de comunicar noticias.

La polémica surgió porque Colosimo utilizó placas negras con letras blancas y mensajes enigmáticos sobre periodistas y deportistas, un formato característico de Latorre. Aunque la madre de Wanda eliminó posteriormente las publicaciones, Yanina alcanzó a verlas y decidió responder con dureza.

Las historias de Yanina Latorre.

Las historias de Yanina Latorre.

"En un rato arranco a atender a la mamá de Wanda. Que alguien le avise que soy única e irrepetible como un copito de nieve", disparó Yanina Latorre en sus historias de Instagram. Luego cuestionó directamente el contenido de su colega: "La placa negra... Es muy Yanina. Ahora la señora sube placas negras, ensucia gente y las borra. ¿Se las escribe Wanda?".

Lejos de terminar su descargo, la conductora de SQP, por América TV, redobló sus críticas y recordó los enfrentamientos de Colosimo con otras integrantes de LAM. "Norita, me imitás, te peleaste con más de la mitad de las angelitas, inventate un personaje, Yanina soy yo", expresó sin filtros.

Más publicaciones de Yanina.

Más publicaciones de Yanina.

Sin embargo, la frase más picante llegó cuando Latorre decidió cerrar su ataque con una comparación irónica dirigida a la madre de Wanda Nara. "Igual, torta frita nunca llega a macaron", sentenció. Además, compartió las publicaciones de Nora Colosimo y las calificó con una contundente palabra: "Cringe".

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