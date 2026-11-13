Martín Migueles lanzó una terrible acusación contra La China Suárez: "Llegó haciéndose la buena y..."

La pareja de Wanda Nara reveló detalles desconocidos del escándalo en la casa de Mauro Icardi y contó qué habría intentado hacer la actriz durante una conversación con una de las menores.

Tras el escándalo que estalló en la Casa de los Sueños, Martín Migueles rompió el silencio y apuntó contra Eugenia "La China" Suárez: contó cómo habría sido su actitud durante el episodio y lanzó una polémica acusación.

Wanda Nara destrozó a la China Suárez, contó todo lo que le dijo y la desafió a publicar el video completo: "Si es tan zorra.."

Todo ocurrió cuando Wanda Nara llamó a Marina Calabró, quien estaba en vivo para Primicias Ya, y relató el dramático momento que vivió el viernes pasado cuando fue a buscar a su hija Francesca, de 11 años, a la casa del futbolista. En medio de su descargo, Migueles, actual pareja de la empresaria, tomó la palabra por primera vez y sorprendió con su relato.

Según contó, el primer acercamiento con la actriz fue completamente cordial, aunque la situación habría cambiado con el correr de los minutos. "Ella llegó haciéndose la buena. Se presentó conmigo. Me dio la mano. Y yo, como un tarado, le digo: '¿Cómo se puede cortar todo eso?'", recordó.

WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES CUENTAN SU VERDAD "La China vino haciéndose la buenita" "Le dije que le va a pasar lo mismo" "La China se me reía en la cara"Cc #PrimiciasYa @primiciasyacom https://t.co/nqFEmj8tJD

Sin embargo, lo más fuerte llegó cuando Migueles reveló una supuesta conversación que la China habría mantenido con una de las hijas de Wanda e Icardi: "Y ella le dice a (una de las menores): '¿(La otra nena) ya le dijo lo que le comentó a Fernanda (Matera)?'".

Ante la declaración, Calabró quiso saber qué intención habría tenido la actriz al realizar esa pregunta. Fue entonces cuando Migueles lanzó una fuerte acusación: "Ella quería que la otra niña le dijera a la licenciada Matera que no había habido tal violencia, que era un invento de su hermana", aseguró.

Wanda Nara y Martín Migueles.

Wanda Nara destrozó a la China Suárez: "Zorra y desafiante"

Wanda Nara llamó a los conductores de Primicias Ya para dar su versión de los hechos y relató el desesperante momento que, según aseguró, vivió cuando fue a buscar a su hija de 11 años a la casa de Mauro Icardi. "Un video así no es a favor de nadie, es la reacción de una madre desesperada que salió en el momento que me indicaron", comenzó diciendo sobre las imágenes tomadas por la China Suárez y que luego difundió.

En ese contexto, la empresaria explicó qué fue lo que desencadenó su reacción contra la actriz: "Tengo sangre que corre por mis venas y la verdad que, al ver toda la situación con la que me encontré, al ver a una persona adulta manipular e intentar cambiar las ideas a una menor, ahí sí que no me pude controlar".

WANDA NARA ROMPE EL SILENCIO: "Con la China no tenemos los mismos valores ni los mismos códigos" "Si me denuncia, le voy a pedir que presente el video entero" "La China le pidió a mi hija que le mienta a una profesional"Cc #PrimiciasYa @primiciasyacom https://t.co/HPpUy0Pw7I — América TV (@AmericaTV) November 13, 2026

Además, aseguró que las imágenes difundidas no muestran todo lo que ocurrió durante el enfrentamiento. "No me acordaba de que había dicho todo eso. Lo que sí es que falta más, dije más cosas. Cortaron, editaron y filmaron", sostuvo. También cuestionó la actitud de la China Suárez por haber grabado el episodio: "En un momento de semejante angustia, descontrol e incertidumbre, mirá si me voy a poner a filmar. Admiro a esta gente que sea tan fría y frívola".

Por otra parte, evitó profundizar sobre algunos detalles del conflicto: "Lo que falta son situaciones relacionadas a su vida que no tengo ganas de exponer". Y marcó distancia con la actual pareja de Icardi: "Con la China no compartimos los mismos códigos, valores".

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Frente a la posibilidad de que la actriz inicie acciones legales en su contra, Wanda fue contundente: "Si me denuncia, voy a pedir que presente el video entero, su celular. Que muestre todo lo que grabaron". "Una persona que está predispuesta a grabar se predispone de otra manera", agregó.

En otro tramo de la entrevista, la empresaria aseguró que la actriz se habría burlado de ella mientras atravesaba un momento de extrema preocupación por su hija. "Tenés a una persona del otro lado que se está matando de la risa de una mamá preocupada, desencajada, y del otro lado una carcajada. Se me rio en la cara, me verdugueó", expresó indignada.