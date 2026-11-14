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Horóscopo de hoy, domingo 15 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 15 de noviembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Mercurio retoma su movimiento directo en Escorpio el 13 de noviembre de 2026 y marca una nueva etapa para los 12 signos del zodíaco.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

El amor no va a venir a casa a buscarle, muévase. Haga cuentas lo antes posible y se ahorrará disgustos. Acudirá al trabajo con gran optimismo e ilusión. Apúntese a alguna actividad relajante.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Borrón y cuenta nueva a los pasados fracasos amorosos. Su economía está en un buen momento, invierta. No se precipite con las ofertas de trabajo. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

En el amor, se siente incomprendido. Su situación económica es envidiable, pero siga alerta. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. En lo relativo a la salud, va bien todo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Todo es positivo en el plano amoroso. Ahora lo más inteligente es no gastar. Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad. Si fuma, intente disminuir el consumo.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

En el amor, día muy feliz. Cuide su cartera y no malgaste el dinero. Muéstrese más seguro y le darán más trabajos. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Dar a su pareja lo mejor de sí mismo es muy gratificante. Hoy le devuelven el dinero que prestó hace tiempo. La competitividad laboral aumenta. Esa tensión acumulada repercutirá en dolores musculares.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

El cariño a los demás nunca sobra. Jornada favorable para iniciativas de inversión en bolsa. En lo profesional, recibirá halagos interesados. El estrés se manifestará en forma de jaquecas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Periodo sereno y sin sobresaltos en el ámbito amoroso. Compre con buen criterio, su bolsillo se lo agradecerá. Destine más horas a su formación laboral. No se exceda con las fiestas nocturnas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Encuentro romántico muy satisfactorio. Hoy un familiar le descabalará su presupuesto. Mayor rendimiento si busca nuevas formas de trabajar. Vigile su salud, ya que puede verse algo alterada.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Nota algún abandono por parte de un amigo muy especial. Gaste su dinero en pequeños placeres, pero con mesura. Alguien con nuevas ideas favorecerá su entorno laboral. Vigile las molestias musculares.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Su ligero descuido personal afecta mucho a su pareja. Su obsesión por el dinero puede llevarle a cometer errores. El trabajo puede que le resulte algo pesado o aburrido. Tenga en cuenta esas molestias, consulte al médico.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. Necesita nuevos ingresos y menos gastos. Puede que reciba algún reconocimiento por su trabajo. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo.

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