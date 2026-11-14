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¡Escándalo familiar! Alicia Barbasola reveló que Mauro Icardi la buscó cuando estaba con Andrés Nara: "Me escribió"

La mediática sorprendió al contar que recibió mensajes del futbolista mientras estaba en pareja con el padre de Wanda Nara y reveló cuál fue su reacción al enterarse.

La inesperada confesión de Barbasola sobre Mauro Icardi.

La inesperada confesión de Barbasola sobre Mauro Icardi.

Alicia Barbasola visitó Storytime, el programa de streaming que conduce Nazarena Vélez, y sorprendió al revelar que Mauro Icardi le escribió por redes sociales cuando ella estaba en pareja con Andrés Nara y el futbolista todavía estaba casado con Wanda Nara.

L-Gante, quien también decidió involucrarse en la polémica con un mensaje conciliador, le mostró su apoyo a la empresaria.
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Todo comenzó cuando Nazarena le preguntó a la mediática si había llegado a conocer personalmente al delantero. "No, nunca", respondió. Sin embargo, segundos después lanzó una inesperada confesión que dejó a todos sorprendidos. "En alguna oportunidad, creo que no sabía que yo salía con el papá de Wanda, me escribió por Instagram", reveló entre risas y ante la sorpresa del resto del panel.

Luego, explicó que el episodio ocurrió en medio de una de las tantas crisis sentimentales entre Icardi y Wanda. "Viste que estaban que se distanciaban, volvían, se distanciaban", recordó.

Según su relato, Barbasola decidió contarle lo sucedido a Andrés Nara y mostrarle los mensajes que había recibido del futbolista. "Le digo: 'Che, Andrés, mirá…'. Me dice: 'Ah, no… bloquealo ya'", contó sobre la reacción que tuvo su entonces pareja.

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En ese momento le consultaron cómo era la relación entre Andrés y su exyerno, y la mediática aseguró que el padre de Wanda nunca había tenido una buena opinión del delantero: "Por muchas cosas que conocía y veía, él nunca lo aceptó".

Por último, Barbasola marcó la diferencia entre el vínculo que Andrés mantenía con Icardi y el que había construido con Maxi López, el primer marido de su hija. "Él, obviamente, sí quería a Maxi por cómo se mantuvo siempre, sacando el tema que podrían haber tenido infidelidades o no. Él lo consideraba buena persona a Maxi, cosa que con Icardi no", concluyó.

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Después de que se filtrara un video donde Wanda Nara le dice de todo a la China Suárez, la actriz rompió el silencio y la disputa suma un nuevo capítulo. Mediante un posteo en historias de Instagram, la China decidió no quedarse callada y apuntó nuevamente contra la conductora de MasterChef: "Soy millonaria, pero en la vida".

La China decidió usar su cuenta de Instagram para compartir un video donde se la ve a ella de pequeña, en lo que parece una publicidad, llevándose un dedo a la boca en señal de silencio. "Me río y voy a seguir riendo de una 'mujer' que le dice a otra 'negra de mierda', interesada, prostituta y muerta de hambre. Chicos, les puedo caer bien, mal, regular", empezó su descargo.

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"Pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando p... y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos, ¡que tengan un lindo fin de semana!", sentenció.

En otra historia con el fondo en negro se explayó más y justificó la forma en que consiguió mantenerse desde sus inicios en la actuación: "Y ya quedó obsoleto el 'querés ser como ella'. ¿Como quién? Yo soy millonaria, pero en la vida. Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches".

No pasó inadvertido el comentario hacia la forma en que Wanda Nara cobró notoriedad en los medios durante el inicio de su carrera. "No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex, ¿qué le podría envidiar a alguien así? Nada. Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex). Yo lo poco o mucho que tengo me lo gané trabajando desde los 5 años", siguió.

La China y Mauro Icardi.

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Por último expresó: "'No tenés dignidad', me dice una 'mujer' que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito".

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