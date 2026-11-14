La llamativa decisión de Mauro Icardi y la China Suárez tras la feroz pelea con Wanda Nara: la foto que los delató

Después del tremendo ida y vuelta, el futbolista y la actriz fueron vistos de compras junto a la hija menor de él. La imagen que salió a la luz en medio del escándalo.

En medio del escándalo que protagonizan Wanda Nara y Eugenia "La China" Suárez , Mauro Icardi y la actriz volvieron a mostrarse juntos y de compras en Nordelta, acompañados por la hija menor del futbolista.

Fue la periodista Naiara Vecchio quien dio a conocer las imágenes a través de su cuenta de X. "Mauro Icardi y La China Suárez de compras en Nordelta con la hija menor del futbolista tras la pelea Wanda Nara vs China Suárez en Instagram", escribió en el post.

En la postal difundida por la periodista, se puede observar al delantero y a la actriz de compras en el centro comercial de Nordelta, acompañados por Isabella, la hija menor del futbolista y Wanda Nara. Los tres fueron fotografiados por un usuario frente a un local, en medio de una salida familiar que llamó la atención por producirse pocas horas después del explosivo enfrentamiento entre la empresaria y Suárez.

Wanda Nara no se detiene en medio de escándalo y, a través de sus redes sociales, le respondió duramente a Eugenia "La China" Suárez tras el fuerte descargo de la actriz donde se describió como una mujer "millonaria, pero en la vida" .

La actriz despertó la furia de la conductora después de que esta le dedicara una historia en su cuenta de Instagram este sábado, en la que recordó que se hizo famosa por decir que pasó una noche con Diego Maradona y aludió a la historia del calzoncillo, entre otras frases.

"La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno. Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge y así irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero", comenzó el duro descargo de Wanda mediante sus historias de Instagram, haciendo referencia a una de las propiedades de la actriz.

En esa línea, sin tapujos, la empresaria se metió con la economía de la ex Casi Ángeles al considera que no supo "cuidarla" mediante sus proyectos laborales y se permitió darle un "consejo íntimo": "Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro. Aprendé a chupar p... como yo, así te va mejor. Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia. En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota al macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo. Te recomiendo que empieces a chupar p... y los alejes del daño".

También recordó las frases que en algún momento habría utilizado Mauro Icardi para desmentir que había tenido un affaire con ella: "Alguien que está al lado de alguien que la llamó moncha, barata, olorienta, mala madre, habla de la poca dignidad que tiene. Mostrá el video completo, ¿o no querés que se enteren de lo que viven los tuyos? A ver si los papis te obligan a cuidar y te judicializan".