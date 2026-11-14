IR A
IR A

Se filtró cual fue la polémica frase que le dijo Martín Migueles a Mauro Icardi

El episodio sumó un nuevo foco de tensión a la disputa familiar y dejó expuestas las diferencias que hay entre los protagonistas.

Se filtró cual fue la polémica frase que le dijo Martín Migueles a Mauro Icardi.

Se filtró cual fue la polémica frase que le dijo Martín Migueles a Mauro Icardi.

  • Martín Migueles quedó involucrado en un nuevo enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi.
  • El episodio ocurrió en una propiedad de Nordelta tras un pedido de ayuda de una de las hijas de la expareja.
  • Rodrigo Lussich reveló cuál habría sido la advertencia que el empresario le hizo al futbolista.
  • Icardi habría interpretado las palabras de Migueles como una amenaza.

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a quedar atravesada por un episodio de tensión que involucró a otras personas de su entorno. En esta oportunidad, Martín Migueles quedó en el centro de la polémica por el intercambio que habría tenido con el futbolista durante un encuentro en Nordelta. En los últimos días comenzaron a conocerse detalles de lo que sucedió y, especialmente, de las palabras que el empresario habría utilizado frente al delantero.

Martín Migueles habló por primera vez y reveló detalles desconocidos sobre la conversación que mantuvo con la actriz.
Te puede interesar:

Martín Migueles lanzó una terrible acusación contra La China Suárez: "Llegó haciéndose la buena y..."

Se filtr&oacute; lo que le dijo Mart&iacute;n Migueles a Mauro Icardi durante el conflicto en Nordelta.

Se filtró lo que le dijo Martín Migueles a Mauro Icardi durante el conflicto en Nordelta.

La situación tuvo su origen en un pedido de ayuda de una de las hijas de la expareja, que se encontraba en la vivienda de Icardi y se comunicó con Wanda y Migueles. La conductora decidió acercarse hasta el domicilio junto a efectivos policiales para intervenir ante lo sucedido. Sin embargo, la llegada de la empresaria derivó en un nuevo cruce con el futbolista y terminó sumando otro episodio a las diferencias que mantienen desde su separación.

Con el paso de los días, el contenido de aquella discusión empezó a salir a la luz. Rodrigo Lussich fue quien reconstruyó parte de la conversación en Intrusos y puso el foco en la intervención de Migueles. Según contó el periodista, el empresario le habría hecho un planteo directo a Icardi, con una referencia a su pasado y a dos exparejas de Wanda. El comentario no habría caído bien y fue interpretado por el delantero como una advertencia.

Qué le dijo Martín Migueles a Mauro Icardi

La frase que trascendió tuvo como eje una comparación que Migueles habría establecido entre él y otros hombres que formaron parte de la vida sentimental de la conductora. "Yo te hablo bien, soy un muchacho grande, me crié en la calle, no soy ni L-Gante ni Maxi López, así que cualquier cosa que tengamos que arreglar, la arreglamos, si no la arreglamos de otra manera", habría dicho durante la discusión.

Se filtr&oacute; lo que le dijo Mart&iacute;n Migueles a Mauro Icardi durante el conflicto en Nordelta.

Se filtró lo que le dijo Martín Migueles a Mauro Icardi durante el conflicto en Nordelta.

Lussich también describió cómo habría reaccionado Icardi al escuchar el planteo. El periodista sostuvo que el futbolista entendió que el comentario excedía una discusión verbal y lo consideró una amenaza. "Es ahí donde se da por amenazado", precisó el conductor al reconstruir el momento. De esta manera, el intercambio entre ambos adquirió una dimensión mayor dentro del conflicto.

La intervención policial en la vivienda de Nordelta y las versiones sobre el enfrentamiento alimentaron una nueva controversia mediática. Ahora, con las palabras atribuidas a Migueles sobre la mesa, el empresario también pasó a formar parte de una disputa que sigue sumando capítulos y mantiene la atención sobre la expareja.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La fulminó: Wanda Nara con todo contra La China Suárez.

Wanda Nara destrozó a la China Suárez, contó todo lo que le dijo y la desafió a publicar el video completo: "Si es tan zorra.."

Wanda Nara le respondió a la China Suárez y le dedicó una terrible acusación.

Wanda Nara rompió el silencio tras el escandaloso video con La China Suárez y lanzó una fuerte acusación: "Editaste"

El nuevo dilema entre Wanda Nara y Mauro Icardi provocó la reacción de Maxi López.

La contundente reacción de Maxi López en el nuevo escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

¡Se filtró! Se conocieron las imagenes del tenso cara a cara de Wanda Nara y La China Suárez.

Se filtró un escandaloso video de Wanda Nara amenazando a la China Suárez: "Te voy a matar a palos"

Wanda Nara, tras el escándalo, denunció a Mauro Icardi por lesiones.

Tras el escándalo con Wanda Nara, revelaron qué habría desatado el enojo de Mauro Icardi con su hija: "Muy encaprichada"

El video del feroz ida y vuelta entre Mauro Icardi y Martín Migueles.

Se filtró el video del enfrentamiento entre Mauro Icardi y Martín Migueles: "Yo te rompo la boca"

últimas noticias

play
León XIV se reunió con fieles en Cajamarca.

León XIV en Perú: encabeza una nueva misa en Santa Cruz de Succhabamba

Hace 12 minutos
Conocé cómo es la casa de Clara Darín, la hija de Ricardo Darín.

Estilo bohemio: así es la casa de la hija de Ricardo Darín

Hace 14 minutos
Díaz se encuentra bajo recuperación.

Balearon a un futbolista del Ascenso mientras intentó separar una pelea: está internado

Hace 28 minutos
Javier Milei y Patricia Bullrich, cada vez con más diferencias. 

Crece la interna entre Milei y Bullrich: "El vínculo está roto"

Hace 36 minutos
Paolo el Rockero murió a los 68 años tras permanecer internado por un cuadro de neumonía.

El último adiós a Paolo el Rockero: familiares y amigos se despiden del actor

Hace 1 hora