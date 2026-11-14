Se filtró cual fue la polémica frase que le dijo Martín Migueles a Mauro Icardi El episodio sumó un nuevo foco de tensión a la disputa familiar y dejó expuestas las diferencias que hay entre los protagonistas. Agregar C5N en









Se filtró cual fue la polémica frase que le dijo Martín Migueles a Mauro Icardi.

Martín Migueles quedó involucrado en un nuevo enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

El episodio ocurrió en una propiedad de Nordelta tras un pedido de ayuda de una de las hijas de la expareja.

Rodrigo Lussich reveló cuál habría sido la advertencia que el empresario le hizo al futbolista.

Icardi habría interpretado las palabras de Migueles como una amenaza. La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a quedar atravesada por un episodio de tensión que involucró a otras personas de su entorno. En esta oportunidad, Martín Migueles quedó en el centro de la polémica por el intercambio que habría tenido con el futbolista durante un encuentro en Nordelta. En los últimos días comenzaron a conocerse detalles de lo que sucedió y, especialmente, de las palabras que el empresario habría utilizado frente al delantero.

Se filtró lo que le dijo Martín Migueles a Mauro Icardi durante el conflicto en Nordelta. La situación tuvo su origen en un pedido de ayuda de una de las hijas de la expareja, que se encontraba en la vivienda de Icardi y se comunicó con Wanda y Migueles. La conductora decidió acercarse hasta el domicilio junto a efectivos policiales para intervenir ante lo sucedido. Sin embargo, la llegada de la empresaria derivó en un nuevo cruce con el futbolista y terminó sumando otro episodio a las diferencias que mantienen desde su separación.

Con el paso de los días, el contenido de aquella discusión empezó a salir a la luz. Rodrigo Lussich fue quien reconstruyó parte de la conversación en Intrusos y puso el foco en la intervención de Migueles. Según contó el periodista, el empresario le habría hecho un planteo directo a Icardi, con una referencia a su pasado y a dos exparejas de Wanda. El comentario no habría caído bien y fue interpretado por el delantero como una advertencia.

Qué le dijo Martín Migueles a Mauro Icardi La frase que trascendió tuvo como eje una comparación que Migueles habría establecido entre él y otros hombres que formaron parte de la vida sentimental de la conductora. "Yo te hablo bien, soy un muchacho grande, me crié en la calle, no soy ni L-Gante ni Maxi López, así que cualquier cosa que tengamos que arreglar, la arreglamos, si no la arreglamos de otra manera", habría dicho durante la discusión.

Se filtró lo que le dijo Martín Migueles a Mauro Icardi durante el conflicto en Nordelta. Lussich también describió cómo habría reaccionado Icardi al escuchar el planteo. El periodista sostuvo que el futbolista entendió que el comentario excedía una discusión verbal y lo consideró una amenaza. "Es ahí donde se da por amenazado", precisó el conductor al reconstruir el momento. De esta manera, el intercambio entre ambos adquirió una dimensión mayor dentro del conflicto.

La intervención policial en la vivienda de Nordelta y las versiones sobre el enfrentamiento alimentaron una nueva controversia mediática. Ahora, con las palabras atribuidas a Migueles sobre la mesa, el empresario también pasó a formar parte de una disputa que sigue sumando capítulos y mantiene la atención sobre la expareja.