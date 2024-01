La indignación de Juana Repetto durante sus vacaciones: "Cobraban 200 pesos un vaso con un hielo"

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, explicó en sus historias de Instagram cómo ocurrió el episodio: "Estamos alquilando carpa, pero compramos comida en la rotisería y trajimos agua. Ayer, estuvimos todo el día, y le pedimos al chico una frappera con hielo porque no teníamos heladerita y nuestras bebidas estaban calientes. Y me dice 'dale, no te puedo traer frappera, pero te traigo un vaso', nos lo trajo, pero duró un pedo".

Así la familia estuvo desde las 11 de la mañana a las 8 de la noche, cuando pidieron la cuenta la joven se sorprendió al leer lo que encontró en el ticket: "Cuando nos estamos yendo, nos traen la cuenta de algunas de las cosas que tenemos para picar y nos cobraron mil pesos por los vasos de hielo. 200 pesos cobraban un vaso con un hielo y medio. O sea todo bien, te lo pago, pero quiero saber qué piensan".

Eso no es todo, sino que Juana aclaró que pidieron para comer en el parador y también algunas bebidas. "Yo siempre tomo gaseosa con hielo, no me gusta sola y nunca me lo cobraron. No me importa, lo pago feliz. Solo traje esto acá porque me llamó la atención", finalizó.