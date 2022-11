Acusan a Juana Repetto de provocar un escándalo en un sanatorio: gritos y violencia en el estacionamiento

Juana Repetto quedó en el ojo de la tormenta luego de que trascendiera que fue parte de un escándalo en una reconocida clínica de la ciudad de Buenos Aires, al no querer pagar el estacionamiento y maltratar los empleados del lugar.

"El otro día me escribió gente que vio una situación. Hace dos semanas Reina Reech estuvo internada, no sé la razón, y me dijeron que Juana Repetto había estado a los gritos y que había sido muy mal educada”, contó la instagrammer Pochi de Gossipeame sobre el suceso en diálogo con Juan Etchegoyen por radio Mitre Live.

Luego detalló los motivos de su actitud: "Ella no tenía ganas de pagar el estacionamiento de la clínica y pasó la barrera rompiéndola, sé que el personal del lugar estaba muy afectado con ella. Me dijeron, 'súper mal educada y mucha falta de respeto', lo cual me sorprendió”, relató.

Pochi dijo que no era la única queja que había llegado sobre ella, sino que le llegaron denuncias de canjes que Juana había pactado pero que no cumplió. "Hay un descontento en las redes sociales con ella, yo le escribí pero no respondió”, comentó.

"Le dije que me habían comentado la situación y le pregunté por qué había reaccionado así tan intempestivamente. Es bueno escuchar las dos campanas para saber qué dice ella, a mí me dieron todos los detalles”, prosiguió.

Por último sentenció: "Tendrá que aclararlo ella pero me llamó la atención la información, nunca la vi en una situación así, por ahí estaba nerviosa por la internación de la madre”.