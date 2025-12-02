La impresionante transformación de Millie Bobby Brown: así se veía cuando era adolescente Su recorrido profesional mostró un desarrollo marcado por cambios visibles, nuevos proyectos y una vida personal que avanzó en paralelo a su carrera. + Seguir en







Millie Bobby Brown alcanzó la fama global a los 13 años con su papel de Once.

La actriz tiene 21 años, está casada con Jake Bongiovi y es madre de un hijo.

La intérprete protagoniza éxitos de Netflix como Enola Holmes, Damsel y The Electric State.

Winona Ryder y David Harbour lideran los salarios de Stranger Things con 9.5 millones de dólares cada uno. En menos de una década, Millie Bobby Brown dejó atrás la imagen juvenil que la acompañó durante su irrupción en Stranger Things. Cuando apenas tenía trece años, su interpretación de Once se convirtió en un fenómeno global que transformó por completo su vida y la instaló como una figura central dentro del catálogo de Netflix. Aquella adolescente que sorprendió al público por su potencia expresiva inició un camino que derivó en un presente completamente distinto.

A lo largo de estos nueve años, su apariencia experimentó una modificación notable. La actriz, de origen británico pero nacida en Marbella, generó impacto por el cambio físico que acompañó su crecimiento profesional. Con tan solo 21 años, construyó una carrera consolidada, multiplicó proyectos y formó una familia junto a Jake Bongiovi, con quien tiene un hijo. Su transformación no solo se percibe en la pantalla, sino también en la madurez que demuestra en cada uno de sus desafíos laborales.

Este recorrido la posicionó como una de las figuras más reconocidas del panorama contemporáneo, aunque ya queda poco de aquella joven que irrumpió en la industria con una sensibilidad única. Su evolución quedó acompañada por roles protagónicos dentro de la plataforma, que ampliaron su popularidad y reforzaron su presencia global.

millie bobby brown antesjpg.jpg Antes de Stranger Things, Millie Bobby Brown ya había participado en series como Intruders y tuvo apariciones en Modern Family y Grey’s Anatomy, pero alcanzó la fama mundial a los 13 años al interpretar a Once. Millie Bobby Brown no es la actriz mejor paga de Stranger Things El estreno de los primeros episodios de la quinta temporada de Stranger Things marcó un hito para una historia que acompañó a toda una generación. Entre teorías, despedidas y un cierre repleto de expectativas, también salieron a la luz los nuevos acuerdos salariales que Netflix estableció para el elenco. A pesar de ser la cara más identificada de la serie y el rostro de producciones como Enola Holmes, Damsel y The Electric State, Millie Bobby Brown no encabeza la lista de los ingresos más altos.

Elenco Stranger Things Winona Ryder y David Harbour encabezan los salarios de Stranger Things. Netflix La estructura diseñada por la plataforma ubicó a Winona Ryder y David Harbour en el nivel superior, con contratos de 9.5 millones de dólares. En un segundo escalón aparece el grupo central integrado por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Sadie Sink, quienes recibirán 7 millones de dólares. Más abajo se encuentran Natalia Dyer, Charlie Heaton, Maya Hawke y Joe Keery, con aproximadamente 6 millones de dólares cada uno. El reparto secundario completa la estructura, aunque con cifras significativamente menores.

TEMAS RELACIONADOS Millie Bobby Brown