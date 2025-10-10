La impresionante transformación de Margot Robbie a lo largo de todas sus películas

A lo largo de su carrera, Margot Robbie no temió en modificar su imagen para intrepretar sus diferentes papeles.

Margot Robbie no es solo una de las caras más reconocidas del cine actual, sino una de las actrices con mayor rango y entrega física en cada personaje. A lo largo de los años, su carrera fue una constante reinvención: cada papel supuso un nuevo desafío estético, emocional y narrativo . De sus primeros pasos en Australia a los sets más exclusivos de Hollywood, Robbie convirtió la transformación en su marca registrada.

Su historia profesional podría dividirse en capítulos visuales: el estilo fresco y natural de sus inicios, la sensualidad que la catapultó a la fama en El lobo de Wall Street, la crudeza atlética de Yo, Tonya, la extravagancia caótica de Harley Quinn y la perfección plástica de Barbie. Pero más allá de los looks, su mayor cambio está en la forma en que habita a sus personajes , usando la apariencia como extensión del relato.

En cada proyecto, Robbie demuestra una atención minuciosa al detalle. Desde los dientes imperfectos de Tonya Harding hasta las cicatrices de Isabel I en Mary Queen of Scots, todo tiene una intención dramática. No se trata de “verse distinta”, sino de contar una historia a través del cuerpo , del gesto y de lo que transmite una mirada. Y eso, en tiempos de CGI y filtros digitales, es casi un arte en extinción.

A medida que su carrera creció, también lo hizo su influencia detrás de cámara. Convertida en productora, Robbie elige proyectos que desafían las fórmulas previsibles. En Babylon, por ejemplo, interpretó a una actriz desbordada por la fama durante los locos años veinte, un papel que le exigió un nivel físico y emocional que muchos compararon con el de The Wolf of Wall Street, pero con una madurez más oscura.

Otro ejemplo de su capacidad camaleónica fue I, Tonya, donde se metió literalmente en el hielo para entrenar como una patinadora profesional, interpretando a una figura pública polémica sin buscar compasión. Esa crudeza contrastó luego con la dulzura retro que desplegó en Once Upon a Time in Hollywood, donde encarnó a Sharon Tate desde una mirada más contemplativa y luminosa.

Su versatilidad se volvió su carta de presentación. En Mary Queen of Scots, desapareció detrás de capas de maquillaje, pelucas y prótesis para dar vida a una reina marcada por la enfermedad y la política. En Birds of Prey, se reinventó como una Harley Quinn más caótica y emancipada, con un vestuario que parecía un grito de independencia.

Y luego llegó Barbie, su papel más icónico hasta ahora, un punto de encuentro entre todos sus mundos: el glamour, la ironía, la autoconciencia y la emoción. Robbie no solo fue la protagonista, sino también una de las productoras del proyecto. Lo curioso es que pudo no haberse quedado con ese papel.

Margot Robbie pudo no haberse quedado con el papel de Barbie

Según contó la propia Robbie, tanto ella como la directora Greta Gerwig pensaron inicialmente en Gal Gadot como la candidata ideal para encarnar a la muñeca más famosa del mundo. “Gal tiene esa energía Barbie —dijo—, porque es imposible no admirarla. Es hermosa, pero genuinamente cálida, alguien que te cae bien de entrada”.

Gadot estaba comprometida con el rodaje de Blancanieves, lo que le impidió sumarse al proyecto. Robbie, que ya figuraba como productora, terminó tomando el rol principal y moldeando la versión final del personaje junto a Gerwig. “Cuando nos preguntábamos cómo debía lucir o comportarse Barbie, pensábamos en Gal”, admitió la australiana en una entrevista.

Gadot, lejos de incomodarse, respondió con halagos. En diálogo con Flaunt Magazine, dijo sentirse conmovida por las palabras de Robbie y celebró el éxito del filme: “Margot es una de esas mujeres con las que querés ser amiga. Es brillante, divertida y encantadora. Me emocionó todo lo que dijo sobre mí”.