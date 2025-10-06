IR A
La impresionante transformación de Drew Barrymore, la actriz de E.T: así se ve hoy

A sus 50 años, la artista que conquistó al público con esta reconocida película logró reconstruir su vida tras años de adicciones y desafíos personales.

En 1982, con tan solo siete años, Drew Barrymore se convirtió en una de las niñas más reconocidas del cine mundial gracias a su papel en E.T., el extraterrestre, dirigida por Steven Spielberg. Aquella película marcó el inicio de una carrera que la llevaría del estrellato precoz a los abismos de las adicciones y, finalmente, a una inspiradora recuperación. Hoy, a los 50 años, disfruta de un presente equilibrado y alejado de los excesos que definieron parte de su juventud.

Su historia es la de una vida atravesada por los extremos: nació en el seno de una familia legendaria de Hollywood, pero su infancia estuvo marcada por la inestabilidad y la ausencia de límites. A los 13 años, fue internada en un centro psiquiátrico, y a los 14, obtuvo la emancipación legal de su madre. Sin embargo, con el tiempo, la actriz logró transformar su dolor en fortaleza, construyendo una nueva etapa personal y profesional.

Lejos de los escándalos, Barrymore se reinventó como productora y conductora. Desde 2020 lidera The Drew Barrymore Show, un ciclo de entrevistas donde comparte su historia con honestidad y empatía, consolidando su lugar como una figura querida y resiliente en la industria del entretenimiento.

Drew Barrymore creía que E.T era real

Durante el rodaje de E.T., la pequeña Drew estaba convencida de que el tierno extraterrestre existía de verdad. Su inocencia y conexión con el personaje fueron tan genuinas que Steven Spielberg decidió mantener la ilusión viva: dispuso que los técnicos del set mantuvieran “con vida” al muñeco animatrónico incluso entre tomas, para que la niña pudiera interactuar con él.

La anécdota fue confirmada por sus compañeros Henry Thomas y Dee Wallace, quienes recordaron cómo Drew hablaba con E.T. entre escena y escena, e incluso le colocaba una bufanda para que no “tuviera frío”. Este gesto, más allá de la ternura, simbolizó la autenticidad que Spielberg buscaba capturar frente a cámara y explica la química que conquistó al público de todo el mundo.

Décadas después, Barrymore recordó el episodio en su programa, emocionándose al agradecer al director por haberla cuidado desde niña. “Fuiste la primera persona que se interesó en mí”, le dijo a Spielberg en una entrevista en 2021.

